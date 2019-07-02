Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и ШарияРоссийская газета 16:34
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
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Общество
В сети появились фото полного солнечного затмения
Обновлено в 21:52
Шоу-бизнес
Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой
Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина
Глава канадского МИДа Христя Фриланд начала выступление на конференции по Украине, где присутствует украинский президент Владимир Зеленский, с цитаты российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:06
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
Обновлено в 09:34
Происшествия
Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату
Жаловавшейся на низкие зарплаты медсестре больницы города Серова Свердловской области Парлин Салаевой неизвестные подбросили перманганат калия (марганцовку), входящий в список прекурсоров наркотических средств.
Обновлено в 08:33
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 21:17
Политика
Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении
Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие
В России создадут 60 гиперзвуковых ракет «Авангард»
Согласно сведениям, представленным американским телеканалом «CNBC», Россия может произвести порядка 60 гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард», которые представляют серьёзнейшую угрозу для США и американских военных во всё мире.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Экс-губернатора Сахалина этапировали обратно в южно-сахалинский СИЗО
Бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина вернули обратно в СИЗО Южно-Сахалинска из колонии строгого режима в Хабаровском крае.
Обновлено в 09:46
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:26
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено в 19:50
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Российские и зарубежные СМИ опубликовали расследование Ивана Голунова, из-за которого, по словам журналиста, началось его уголовное преследование.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Политика
Акции протеста против миграционной политики Трампа прошли в США
В Вашингтоне перед зданием администрации президента США прошла акция протеста против миграционной политики действующего главы государства Дональда Трампа.
Обновлено в 20:59
Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено в 10:47
Политика
США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь
По информации министерства, пошлины в размере до 456% будут введены на коррозионно-устойчивую и холоднокатанную сталь, которая производится в Южной Корее или Тайване – сталь откуда облагается ввозными пошлинами - после чего проходит незначительную доработку во Вьетнаме и экспортируется в США.
Обновлено в 19:19
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек
Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
Обновлено в 08:15
Энергетика
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
Обновлено в 18:18
Культура
Умер создатель «Дамбо» Милтон Квон
Обновлено в 19:24
Политика
Сотрудники «Ильюшина» перейдут в новое конструкторское бюро
Молодые специалисты Роскосмоса и опытные сотрудники, массово уволившиеся из авиакомплекса «Ильюшин», составят основу трудового коллектива нового КБ.
Обновлено в 21:29
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снова попала в больницу
Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.
Обновлено в 06:40
Политика
Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям
В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019, Путин уже комментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления, одобрив в качестве одной из мер наказания по соответствующим статьям залог и более широкое использования подписок о невыезде.
Обновлено в 10:41
Общество
Что взять в поход из еды: пять незаменимых продуктов
1. Еда должна быть качественной, то есть питательной, полезной, насыщенной витаминами.
Обновлено в 08:19
Транспорт
Чиновники без разрешения прокуратуры не могут установить «зебру»
Председатель комиссии, заместитель главы администрации Вадим Баршутин напомнил, что он неоднократно высказывал мнение о нецелесообразности размещения еще одной «зебры» на этом участке.
Обновлено в 11:30
Экономика
Правительство разработало новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
Правительство озвучило новые ключевые показатели эффективности (KPI) с целью анализа работы топ-менеджеров госкомпаний.
Обновлено в 07:46