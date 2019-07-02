Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Шоу-бизнес Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.

Политика Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина Глава канадского МИДа Христя Фриланд начала выступление на конференции по Украине, где присутствует украинский президент Владимир Зеленский, с цитаты российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".

Происшествия Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату Жаловавшейся на низкие зарплаты медсестре больницы города Серова Свердловской области Парлин Салаевой неизвестные подбросили перманганат калия (марганцовку), входящий в список прекурсоров наркотических средств.

Общество Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.

Политика Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.

Армия и оружие В России создадут 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» Согласно сведениям, представленным американским телеканалом «CNBC», Россия может произвести порядка 60 гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард», которые представляют серьёзнейшую угрозу для США и американских военных во всё мире.

Происшествия Экс-губернатора Сахалина этапировали обратно в южно-сахалинский СИЗО Бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина вернули обратно в СИЗО Южно-Сахалинска из колонии строгого режима в Хабаровском крае.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Происшествия Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Российские и зарубежные СМИ опубликовали расследование Ивана Голунова, из-за которого, по словам журналиста, началось его уголовное преследование.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Политика Акции протеста против миграционной политики Трампа прошли в США В Вашингтоне перед зданием администрации президента США прошла акция протеста против миграционной политики действующего главы государства Дональда Трампа.

Футбол Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.

Политика США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь По информации министерства, пошлины в размере до 456% будут введены на коррозионно-устойчивую и холоднокатанную сталь, которая производится в Южной Корее или Тайване – сталь откуда облагается ввозными пошлинами - после чего проходит незначительную доработку во Вьетнаме и экспортируется в США.

Энергетика Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.

Политика Сотрудники «Ильюшина» перейдут в новое конструкторское бюро Молодые специалисты Роскосмоса и опытные сотрудники, массово уволившиеся из авиакомплекса «Ильюшин», составят основу трудового коллектива нового КБ.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли снова попала в больницу Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.

Политика Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019, Путин уже комментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления, одобрив в качестве одной из мер наказания по соответствующим статьям залог и более широкое использования подписок о невыезде.

Транспорт Чиновники без разрешения прокуратуры не могут установить «зебру» Председатель комиссии, заместитель главы администрации Вадим Баршутин напомнил, что он неоднократно высказывал мнение о нецелесообразности размещения еще одной «зебры» на этом участке.