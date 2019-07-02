Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и ШарияРоссийская газета 16:34

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
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В Киеве проходит акция против регистрации блогера Шария в депутаты

RT на русском18:56

На Майдане начались новые протесты

Lenta.ru18:32

В Киеве начался протест против регистрации Клюева и Шария на выборы в Раду

РИА Новости15:23

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Российская газета16:34

Украинские активисты готовят новые выступления на Майдане

News.ru16:22

Радикалы начали акцию протеста на Майдане против регистрации Шария кандидатом в Раду

Взгляд.ру14:12

Стало известно о новых протестах на Майдане

Газета.Ru13:29
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Общество

В сети появились фото полного солнечного затмения

Обновлено в 21:52
Шоу-бизнес

Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой

Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено вчера в 10:22
Политика

Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина

Глава канадского МИДа Христя Фриланд начала выступление на конференции по Украине, где присутствует украинский президент Владимир Зеленский, с цитаты российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:06
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

Обновлено в 09:34
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Жаловавшейся на низкие зарплаты медсестре больницы города Серова Свердловской области Парлин Салаевой неизвестные подбросили перманганат калия (марганцовку), входящий в список прекурсоров наркотических средств.
Обновлено в 08:33
Общество

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 21:17
Политика

Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении

Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие

В России создадут 60 гиперзвуковых ракет «Авангард»

Согласно сведениям, представленным американским телеканалом «CNBC», Россия может произвести порядка 60 гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард», которые представляют серьёзнейшую угрозу для США и американских военных во всё мире.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина этапировали обратно в южно-сахалинский СИЗО

Бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина вернули обратно в СИЗО Южно-Сахалинска из колонии строгого режима в Хабаровском крае.
Обновлено в 09:46
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:26
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено в 19:50
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Российские и зарубежные СМИ опубликовали расследование Ивана Голунова, из-за которого, по словам журналиста, началось его уголовное преследование.
Обновлено вчера в 16:43
Общество

«Синтоловый качок» попросил денег на операцию для спасения рук

Обновлено в 20:13
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Политика

Акции протеста против миграционной политики Трампа прошли в США

В Вашингтоне перед зданием администрации президента США прошла акция протеста против миграционной политики действующего главы государства Дональда Трампа.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

Обновлено в 21:04
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Обновлено в 19:43
Футбол

Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено в 10:47
Политика

США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь

По информации министерства, пошлины в размере до 456% будут введены на коррозионно-устойчивую и холоднокатанную сталь, которая производится в Южной Корее или Тайване – сталь откуда облагается ввозными пошлинами - после чего проходит незначительную доработку во Вьетнаме и экспортируется в США.
Обновлено в 19:19
Происшествия

Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек

Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
Обновлено в 08:15
Энергетика

Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний

Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
Обновлено в 18:18
Культура

Умер создатель «Дамбо» Милтон Квон

Обновлено в 19:24
Политика

Сотрудники «Ильюшина» перейдут в новое конструкторское бюро

Молодые специалисты Роскосмоса и опытные сотрудники, массово уволившиеся из авиакомплекса «Ильюшин», составят основу трудового коллектива нового КБ.
Обновлено в 21:29
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли снова попала в больницу

Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.
Обновлено в 06:40
Политика

Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям

В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019, Путин уже комментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления, одобрив в качестве одной из мер наказания по соответствующим статьям залог и более широкое использования подписок о невыезде.
Обновлено в 10:41
Общество

Что взять в поход из еды: пять незаменимых продуктов

1. Еда должна быть качественной, то есть питательной, полезной, насыщенной витаминами.
Обновлено в 08:19
Транспорт

Чиновники без разрешения прокуратуры не могут установить «зебру»

Председатель комиссии, заместитель главы администрации Вадим Баршутин напомнил, что он неоднократно высказывал мнение о нецелесообразности размещения еще одной «зебры» на этом участке.
Обновлено в 11:30
Экономика

Правительство разработало новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

Правительство озвучило новые ключевые показатели эффективности (KPI) с целью анализа работы топ-менеджеров госкомпаний.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Установлены личности двух погибших на подлодке Героев России

Обновлено в 21:05
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Анатолий Анатольевич Шарий
Украинский политик
Украинский политический деятель, журналист, видеоблогер, бизнесмен. Председатель политической партии «Партия Шария» с 5 июня 2019 года. Автор публикаций об организованной преступности на Украине в 2008-2011 годах, политический беженец в Евросоюзе.
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