Политика
На Майдане начались новые протестыLenta.ru 18:32
В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает телеканал «Прямой».
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Общество
Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 21:17
Общество
За браконьерами в Хабаровском крае проследят спутники
Спутники позволят получить четкую картинку нарушений, увидеть даже регистрационные номера транспортных средств, а также получить координаты мест, где идет незаконная ловля.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек
По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ
На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено в 10:03
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
В России создадут 60 гиперзвуковых ракет «Авангард»
Согласно сведениям, представленным американским телеканалом «CNBC», Россия может произвести порядка 60 гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард», которые представляют серьёзнейшую угрозу для США и американских военных во всё мире.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Москве задержаны 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции
Полицейские задержали в Москве 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции, причиненный ущерб оценивается в более чем 10 млн рублей.
Обновлено в 23:10
Армия и оружие
Толстых американских военных посадят на кетогенную диету
Американских военных планируют посадить на кетогенную диету, сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны.
Обновлено в 06:08
Музыка
Завтра в Екатеринбурге откроется Венский фестиваль музыкальных фильмов
С 3 по 27 июля в Екатеринбурге пройдет десятый юбилейный Венский фестиваль музыкальных фильмов.
Обновлено в 10:04
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 22:22
Авто
«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставок
Обновлено в 16:01
Наука
Возле древней пирамиды в Египте археологи нашли десятки странных мумий
Польские археологи обнаружили в Египте несколько десятков необычных мумий.
Обновлено в 21:22
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Общество
Осенняя погода вернется в Москву на выходных
В конце недели москвичей ждет осенняя погода, заявили метеоспециалисты. На выходных прогнозируются обложные дожди и понижение температуры.
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек
Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 22:34
Армия и оружие
В окрестностях Дамаска нашли закопанные боевиками снаряды
Уходя, боевики надеялись вернуться и закопали боеприпасы под землю - такие схроны регулярно находят саперы.
Обновлено в 22:02
Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено в 22:09
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран с безвизовым въездом
Отмечается, что в 2009 году россияне могли посещать без виз всего 60 стран мира.
Обновлено в 07:28
Футбол
Зе Луиш покинул расположение «Спартака»
Обновлено в 08:54
Общество
Россиянам предоставили пенсионную льготу
Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
Обновлено вчера в 04:55
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Губернатор Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за свои резкие слова.
Обновлено в 08:18