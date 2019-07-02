Политика

На Майдане начались новые протестыLenta.ru 18:32

В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает телеканал «Прямой».
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В Киеве проходит акция против регистрации блогера Шария в депутаты

RT на русском18:56

Стало известно о новых протестах на Майдане

Газета.Ru13:29

Радикалы начали акцию протеста на Майдане против регистрации Шария кандидатом в Раду

Взгляд.ру14:12

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Российская газета16:34

В Киеве начался протест против регистрации Клюева и Шария на выборы в Раду

РИА Новости15:23

На Майдане начались новые протесты

Lenta.ru18:32

Шарий раскрыл «хитрый ход» новых майдановцев

Украина.ру12:51
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Обновлено в 03:52
Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 21:17
Общество

За браконьерами в Хабаровском крае проследят спутники

Спутники позволят получить четкую картинку нарушений, увидеть даже регистрационные номера транспортных средств, а также получить координаты мест, где идет незаконная ловля.
Обновлено в 20:00
Происшествия

Установлены личности двух погибших на подлодке Героев России

Обновлено в 21:05
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено в 10:03
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

В России создадут 60 гиперзвуковых ракет «Авангард»

Согласно сведениям, представленным американским телеканалом «CNBC», Россия может произвести порядка 60 гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард», которые представляют серьёзнейшую угрозу для США и американских военных во всё мире.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Москве задержаны 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции

Полицейские задержали в Москве 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции, причиненный ущерб оценивается в более чем 10 млн рублей.
Обновлено в 23:10
Армия и оружие

Толстых американских военных посадят на кетогенную диету

Американских военных планируют посадить на кетогенную диету, сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны.
Обновлено в 06:08
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в Торонто

Обновлено в 20:51
Музыка

Завтра в Екатеринбурге откроется Венский фестиваль музыкальных фильмов

С 3 по 27 июля в Екатеринбурге пройдет десятый юбилейный Венский фестиваль музыкальных фильмов.
Обновлено в 10:04
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 22:22
Авто

«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставок

Обновлено в 16:01
Наука

Возле древней пирамиды в Египте археологи нашли десятки странных мумий

Польские археологи обнаружили в Египте несколько десятков необычных мумий.
Обновлено в 21:22
Экономика

Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Общество

Осенняя погода вернется в Москву на выходных

В конце недели москвичей ждет осенняя погода, заявили метеоспециалисты. На выходных прогнозируются обложные дожди и понижение температуры.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек

Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 22:34
Шоу-бизнес

Харламов сбил оператора, отвечая на челлендж Джейсона Стейтема

Обновлено в 22:45
Армия и оружие

В окрестностях Дамаска нашли закопанные боевиками снаряды

Уходя, боевики надеялись вернуться и закопали боеприпасы под землю - такие схроны регулярно находят саперы.
Обновлено в 22:02
Общество

Появились первые кадры полного солнечного затмения

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено в 22:09
Авто

Tesla установила новый квартальный рекорд по поставкам электрокаров

Обновлено в 21:29
Баскетбол

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено в 16:15
Политика

Россия за 10 лет удвоила число стран с безвизовым въездом

Отмечается, что в 2009 году россияне могли посещать без виз всего 60 стран мира.
Обновлено в 07:28
Футбол

Зе Луиш покинул расположение «Спартака»

Обновлено в 08:54
Общество

Россиянам предоставили пенсионную льготу

Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
Обновлено вчера в 04:55
Общество

Красноярский губернатор извинился за резкие слова

Губернатор Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за свои резкие слова.
Обновлено в 08:18
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Анатолий Анатольевич Шарий
Украинский политик
Украинский политический деятель, журналист, видеоблогер, бизнесмен. Председатель политической партии «Партия Шария» с 5 июня 2019 года. Автор публикаций об организованной преступности на Украине в 2008-2011 годах, политический беженец в Евросоюзе.
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