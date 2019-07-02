Политика

На Майдане начались новые протестыLenta.ru 18:32

В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает телеканал «Прямой».
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На Майдане начались новые протесты

Lenta.ru18:32

Радикалы начали акцию протеста на Майдане против регистрации Шария кандидатом в Раду

Взгляд.ру14:12

Украинские активисты готовят новые выступления на Майдане

News.ru16:22

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Российская газета16:34

Украинские активисты готовят протестную акцию на Майдане

Комсомольская правда15:30

В Киеве начался протест против регистрации Клюева и Шария на выборы в Раду

РИА Новости15:23

Стало известно о новых протестах на Майдане

Газета.Ru13:29
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По сообщениям сетевых источников, китайские пограничники устанавливают следящее приложение на смартфоны некоторых людей, пересекающих границу государства.
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Политика

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Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
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Браслет, контролирующий эмоции / © Paul Turner, Lancaster University Во время испытаний добровольцы носили браслеты на протяжении 8-16 часов: они играли, общались с другими людьми, работали, смеялись, отдыхали, смотрели фильмы, испытывали страх, удивление — в общем, весь спектр эмоций, присутствующих в повседневной жизни.
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Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
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В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

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В столице Туниса прогремел мощный взрыв

В столице Туниса (Тунис) вечером во вторник, 2 июля, прогремел мощный взрыв, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
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Происшествия

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Экономика

Названы 10 самых выгодных франшиз стоимостью до 1 млн рублей

Издание Forbes составило список самых выгодных франшиз, которые стоят меньше 1 млн рублей.
Обновлено в 05:59
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Искалеченная мужем Рита Грачёва снялась в откровенной фотосессии

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Россия должна внести в бюджет Совета Европы еще €55 млн "плюс проценты по умолчанию" за 2017 и 2018 годы, заявил официальный представитель СЕ Дэниел Хольтген. €33 млн за текущий год Москва уже выплатила.
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Открылся новый салон «Сахалин-Оптик»

Две недели назад одна из ведущих компаний Сахалинской области в области реализации средств коррекции зрения "Сахалин-Оптик" открыла салон по продаже очковой и контактной оптики.
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Обновлено вчера в 17:25
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Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно уводить генерального прокурора Юрия Луценко и освободить от должности министра иностранных дел Павла Климкина, сообщается на официальном сайте украинского президента.
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Анатолий Анатольевич Шарий
Украинский политик
Украинский политический деятель, журналист, видеоблогер, бизнесмен. Председатель политической партии «Партия Шария» с 5 июня 2019 года. Автор публикаций об организованной преступности на Украине в 2008-2011 годах, политический беженец в Евросоюзе.
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Евромайдан
Массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и поддержанная выступлениями населения в других городах Украины.
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