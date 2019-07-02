Политика
На Майдане начались новые протестыLenta.ru 18:32
В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает телеканал «Прямой».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:54, Вашингтон
Авто
Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:35
Гаджеты
При въезде в Китай на смартфоны туристов устанавливают следящее приложение
По сообщениям сетевых источников, китайские пограничники устанавливают следящее приложение на смартфоны некоторых людей, пересекающих границу государства.
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Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей
Бондарчук нанял другую бригаду строителей, которая делает новый ремонт. О беспокойстве, которое причиняет соседям, Бондарчук знает.
Обновлено в 08:06
Политика
Канада запретит въезд жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Канада приняла решение запретить въезд в страну для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик с российскими паспортами.
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Общество
Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Здоровье
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
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Наука
5 книг российских популяризаторов науки: от космоса до математики
Виталий Егоров "Делай космос !", 16 + Покорители далеких планет часто становятся героями книг или фантастических фильмов.
Обновлено в 11:18
Гаджеты
Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Энергетика
Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению нефтедобычи
Входящие в ОПЕК+ страны подписали решение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев.
Обновлено в 07:45
Наука
Создан браслет, помогающий контролировать эмоции
Браслет, контролирующий эмоции / © Paul Turner, Lancaster University Во время испытаний добровольцы носили браслеты на протяжении 8-16 часов: они играли, общались с другими людьми, работали, смеялись, отдыхали, смотрели фильмы, испытывали страх, удивление — в общем, весь спектр эмоций, присутствующих в повседневной жизни.
Обновлено 30 июня в 05:59
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
В столице Туниса прогремел мощный взрыв
В столице Туниса (Тунис) вечером во вторник, 2 июля, прогремел мощный взрыв, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 18:28
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
Обновлено в 09:34
Экономика
Названы 10 самых выгодных франшиз стоимостью до 1 млн рублей
Издание Forbes составило список самых выгодных франшиз, которые стоят меньше 1 млн рублей.
Обновлено в 05:59
Общество
Искалеченная мужем Рита Грачёва снялась в откровенной фотосессии
Маргарита Грачёва, пострадавшая от мужа-садиста, показала в соцсетях кадры с откровенной фотосессии.
Обновлено в 01:16
Политика
Совет Европы требует у России еще €55 млн
Россия должна внести в бюджет Совета Европы еще €55 млн "плюс проценты по умолчанию" за 2017 и 2018 годы, заявил официальный представитель СЕ Дэниел Хольтген. €33 млн за текущий год Москва уже выплатила.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Российский полковник полиции сбежала в Грузию
Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
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Общество
Открылся новый салон «Сахалин-Оптик»
Две недели назад одна из ведущих компаний Сахалинской области в области реализации средств коррекции зрения "Сахалин-Оптик" открыла салон по продаже очковой и контактной оптики.
Обновлено в 18:05
Общество
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Зеленский снова потребовал уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно уводить генерального прокурора Юрия Луценко и освободить от должности министра иностранных дел Павла Климкина, сообщается на официальном сайте украинского президента.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Ева Меркачева заявила, что родственники Михаила Хачатуряна ей угрожают
Обновлено вчера в 16:13
Музыка
Duran Duran отыграют «космический» концерт во Флориде
Обновлено в 17:45
Политика
Der Spiegel (ФРГ): санкции работают лучше всего, когда их не вводят (Der Spiegel)
Der Spiegel: Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе ввел дополнительные санкции против Ирана.
Обновлено в 18:15
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03