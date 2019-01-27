Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализованИзвестия 02:48

с чего всё началось

Сотрудники МЧС локализовали пожар, возникший на ленте конвейера подачи угля на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Происшествия Происшествия В Японии ряд компаний получили письма с подозрительным порошком По данным телеканала NHK, конверты с порошком были получены фармацевтическими компаниями в Токио и Осаке, продовольственной компанией в Саппоро, а также изданием одной из токийских газет.

Общество Общество В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.

Авто Авто Названы Топ-5 самых странных автомобилей Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.

Общество Общество Глава подмосковного СПЧ объяснила свои слова о вкладе россиян в бюджет Марина Юденич, председатель Совета по правам человека (СПЧ) в Подмосковье, на своей странице в Facebook пояснила, что ее слова о вложениях россиян в бюджет были вырваны из контекста.

Единоборства Единоборства Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира Райан Бейдер получил сразу два чемпионских пояса. Бейдер выиграл Гран-при Bellator и стал чемпионом мира в тяжелом весе.

Происшествия Происшествия После взрыва в кафе под Саратовом задержан арендатор помещения Взрыв в кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы в Саратовской области произошел 26 января около шести часов вечера по местному времени.

Происшествия Происшествия Опубликовано видео крушения бомбардировщика Ту-22М3

Авто Авто Стало известно, как нужно прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз Большинство водителей еще не пришли к общему мнению, нужно ли прогревать двигатель зимой, что уж говорить об АКПП.

Общество Общество Умер глава столичного департамента региональной безопасности В октябре 2016 года Черников был назначен руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Происшествия Происшествия Власти Зауралья обещают помочь семье, потерявшей троих детей В Курганской области власти окажут помощь семье, которая потеряла во время пожара троих маленьких детей.

Происшествия Происшествия В Париже похитили посвященную памяти жертв терактов работу Бэнкси

Происшествия Происшествия В Москве не подтвердили информацию о пожаре на теплоходе

Происшествия Происшествия «Желтые жилеты»: в Париже задержали 66 человек В столице Франции во время протестов «желтых жилетов» задержали более 60 человек.

Религия Религия Патриарх Кирилл: потеря Ленинграда привела бы к потере всей страны Прорыв блокады Ленинграда 75 лет назад стал важнейшим событием для сохранения страны и победы над фашизмом, сказал в воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе божественной литургии в храме Христа Спасителя.

Общество Общество Эксперты сообщили об опасности публикации фото посадочных талонов

Происшествия Происшествия Сообщивший о бомбе мужчина задержан в аэропорту Пулково Полицейские задержали в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково пьяного мужчину, который в шутку сообщил о бомбе в своей сумке, передает ТАСС.

Общество Общество Субботний снегопад в Москве побил рекорд 20-летней давности За субботу в Москве выпало 10 мм осадков, тем самым был побит рекорд по количеству осадков 20-летней давности.

Происшествия Происшествия СМИ сообщили об аварийной посадке Boeing во Внуково Пассажирский Boeing-737 авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Грозный, вернулся в аэропорт Внуково вскоре после вылета.

Транспорт Транспорт По Крымскому мосту пустят пригородные поезда После ввода в строй железнодорожной части Крымского моста между Краснодарским краем и Крымом начнут курсировать пригородные поезда.

Происшествия Происшествия Число погибших при взрывах на Филиппинах возросло до 27 Число погибших в результате взрывов в католической церкви на Филиппинах возросло до 27.

Политика Политика В Раде рассказали о газовом обмане ЕС Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину.

Происшествия Происшествия Опубликовано видео с места столкновения поездов в Самарской области В ночь на воскресенье, 27 января, на станции Безымянка в Самарской области произошло столкновение снегоуборочного и грузового поездов.

Политика Политика Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт Транспорт Более 40 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

Общество Общество Пугачева получила десятки миллионов от госкорпорации на концерт В сети появилось письмо от гендиректора акционерного общества «Вертолеты России» Андрея Богинского в адрес управляющего директора ПАО «Роствертол» Петра Мотренко о том, что государственная корпорация «Ростех» предложила оказать спонсорскую поддержку для организации концерта Аллы Пугачевой.

Политика Политика В Петербурге проходит военный парад в честь снятия блокады Ленинграда На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге проходит военный парад в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Армия и оружие Армия и оружие США и Канада поднимали в воздух самолеты из-за полета Ту-160 в Арктике

Происшествия Происшествия Водитель квадроцикла насмерть сбил ребенка в Домодедове "Около 09:00 мск на улице Южная в микрорайоне Барыбино в Домодедове водитель квадроцикла сбил ребенка, который скончался", - сказали в ведомстве.

Происшествия Происшествия РБК: бывшего замминистра энергетики отпустили под подписку о невыезде Адвокат одной из подозреваемых Оксаны Гринкевич Светлана Андреева не ответила на вопросы РБК, как и представитель главного следственного управления МВД по Москве.