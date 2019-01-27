Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализованИзвестия 02:48

с чего всё началось

Сотрудники МЧС локализовали пожар, возникший на ленте конвейера подачи угля на Магнитогорском металлургическом комбинате.

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Общество Общество В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.

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