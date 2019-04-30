Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабженияРБК вчера в 17:44
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба NASA. В ведомстве отметили, что проблема была обнаружена утром в понедельник, 29 апреля, работающими на Земле специалистами.
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Гаджеты
Новая версия графического драйвера NVIDIA вызывает высокую загрузку ЦП
Драйвер содержит важные обновления, но некоторые пользователи обратили внимание на то, что его использование приводит к высокой загрузке процессора.
Обновлено в 01:28
Общество
ЕСПЧ признал нарушением блокировку страницы «ВКонтакте» за призывы к митингу
Суд вынес решение о том, что блокировка аккаунта личной страницы пользователя ВКонтакте из-за призывов прийти на митинг нарушает свободу слова.
Обновлено в 04:49
Транспорт
Смольный утвердил проект развязки ЗСД на Шкиперском протоке
Власти Петербурга одобрили планировку и проект межевания территории для строительства развязки Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока, соответствующее постановление городского правительства появилось на сайте городской администрации.
Обновлено в 01:59
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Сын миллиардера Саркисова вышел из комы
В качестве возможной причины комы родственники Сергея называют злоупотребление запрещенными препаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено в 04:27
Авто
Opel опубликовал фото нового поколения хэтчбека Opel Corsa
Как стало известно ранее, с «переездом» на французское модульное шасси CMP от PSA следующую Opel Corsa можно считать совершенно новым автомобилем, радикально отличающимся от предшественника.
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов
Среди архивных снимков есть не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из их биографий, а также воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В ДТП с автобусом сильно пострадал водитель
Сильно пострадал водитель автобуса.
Обновлено в 04:45
Политика
В Белоруссии задержали экс-начальника охраны Лукашенко
Оперативники Комитета Госбезопасности Белоруссии (КГБ) задержали заместителя госсекретаря Совбеза республики Андрея Втюрина.
Обновлено вчера в 16:29
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка
Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.
Обновлено в 01:34
Авто
Авторынок Петербурга пошел в рост, несмотря на скорый уход Ford
Обновлено в 03:38
Общество
Ревизоров шоу «Голос. Дети» проверят на детекторе лжи
После скандала «Первый канал» привлек для проверки результатов голосования компанию Group-IB, занимающуюся раскрытием киберпреступлений.
Обновлено вчера в 13:14
Наука
Ученые признали невозможным полное излечение от рака
Обновлено в 02:55
Транспорт
Инспекторы составят список злостных нарушителей ПДД для работодателей
Система поможет работодателям выбирать сотрудников В России планируют создать единую базу с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия
В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Наука
Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста
Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
Обновлено в 04:41
Происшествия
Под Пятигорском пожар охватил магазины на площади более 2 тыс. кв. м
В Ставропольском крае под Пятигорском в магазине на площади 2,4 тыс. кв. м произошел пожар. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Состояние актрисы Ирины Сенотовой ухудшилось
Обновлено вчера в 11:11
Транспорт
На Патриарших прудах благоустроят пять переулков
Площадь благоустройства на Патриарших прудах в 2019 году составит около 5 га, а общая длина отремонтированных переулков — 2,5 км. Завершить работы планируется в сентябре 2019 года.
Обновлено в 01:03
Политика
Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.
Обновлено в 04:14
Политика
Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге
Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Саратове вандалы осквернили памятник воинам-танкистам
Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08
Общество
На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов
Обновлено вчера в 08:50
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Космос
Первый старт с космодрома Восточный в 2019 году запланирован на 5 июля
«Запуск космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2 с космодрома Восточный, запланированный на 5 июля 2019 года (дата запуска может корректироваться)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
Экономика
Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников
Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 03:41