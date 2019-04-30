На МКС возникла проблема с системой электроснабженияРБК вчера в 17:44

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба NASA. В ведомстве отметили, что проблема была обнаружена утром в понедельник, 29 апреля, работающими на Земле специалистами.

На МКС возникла проблема с системой электроснабжения

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