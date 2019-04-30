Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабженияРБК вчера в 17:44
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба NASA. В ведомстве отметили, что проблема была обнаружена утром в понедельник, 29 апреля, работающими на Земле специалистами.
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Общество
Москвичей предупредили о дожде на Первомай
Погода на майские праздники в Москве будет изменчивой, сообщили специалисты центра «Фобос».
Обновлено в 06:39
Авто
На eBay продадут единым комплектом пару «Демонов»
Последний маслкар вместе с финальным Dodge Viper продали на аукционе Barrett-Jackson за один миллион долларов .
Обновлено в 09:35
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:34
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский официально стал избранным президентом Украины
Обновлено в 07:05
Политика
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра
Министр социальной политики Украины Андрей Рева должен быть немедленно уволен со своей должности после его скандальных заявлений о жителях Донбасса.
Обновлено в 11:06
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»
Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни
Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Спорт
Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года
Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Путешествия
На западном побережье Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В поселке Оленевка Черноморского района состоялась церемония открытия автокемпинга "Оленевка Village", передает корреспондент РИА Новости Крым.
Обновлено в 03:24
Общество
Росгвардия советует подружиться с соседями перед майскими праздниками
Владельцам жилья стоит установить технические средства охраны или же воспользоваться услугами профессиональных организаций, сообщил "Интерфаксу" старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Геннадий Белокопытов.
Обновлено в 07:40
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил миллиард юаней главе Gree Electric Дун Минчжу.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза скоро выходит замуж за Антона Батырева
Поклонники убеждены, что 34-летняя Евгения Лоза с 37-летним Антоном Батыревым скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Медсестра уволилась в Татарстане после скандального видео
Работница больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Набережных Челнах уволилась после видео в соцсетях, на котором она запечатлена в нетрезвом состоянии, сообщает администрация медучреждения.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Политика
Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Наличие российского паспорта позволит жителям самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам ездить не только по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 05:32
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Экономика
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год
Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Экономика
Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству
Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Общество
В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым
Более тысячи всадников из Чечни и соседних регионов отправятся во вторник в конный поход по склонам Терского хребта в национальных костюмах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.
Обновлено в 05:04
Политика
Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме
Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.
Обновлено 27 апреля в 13:55
Общество
Дочь Алсу затравили из-за аномально высокой зрительской поддержки
После победы дочери певицы Алсу, многие зрители сочли недопустимым совместное участие в конкурсе детей из обычных семей и состоятельных, которые имеют большое влияние.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Рита Дакота позирует для обложки мужского журнала после пластики
Стоит отметить, что после развода с Владом Соколовским карьера Риты Дакоты пошла в гору: она выпустила новые песни, снялась для нескольких обложек, рассказав историю сильной женщины, пережившей предательство мужа.
Обновлено вчера в 18:18
Армия и оружие
Лидер «Исламского государства» появился на видео впервые за пять лет
Террористическая группировка Исламское государство (запрещена в России) впервые с 2014 года распространила видеозапись, на которой, предположительно, фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52