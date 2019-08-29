Космос

Газета.RuГазета.RuНа МКС сработала аварийная сигнализация

В американском сегменте сработала аварийная сигнализация, о чем сообщил космонавт Алексей Овчинин специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

На МКС сработала американская сигнализация из-за качества воздуха

РБК09:39

На МКС сработал сигнал тревоги из-за повышения уровня кислорода

Интерфакс10:10

Уровень кислорода подскочил в российском модуле МКС

Телеканал 360°09:41

В NASA подтвердили, что на МКС нет угрозы для экипажа

ТАСС12:27

На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле

RT на русском09:35

На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода

РИА Новости09:21

Роскосмос рассказал о ситуации на МКС после срабатывания сигнализации

РЕН ТВ09:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
Футбол

«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в групповом турнире Лиги чемпионов

ТАСС 12:39
Музыка

Пригожин оправдал брань Киркорова во время репетиции

Life.ru 08:53
Политика

Верховная рада Украины назначила нового главу СБУ

Верховная рада Украины назначила Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает УНИАН.
Rambler News Service 12:58
Общество

Эксперты попросили приостановить строительство Юго-Восточной хорды

Представитель комитета подтвердил, что часть площадки МЗП действительно попадает в границы проекта планировки территории, на которой будут вестись строительные работы, и что там действительно есть участки с особыми экологическими условиями.
Интерфакс 06:58
Единоборства

Валуев станет комментатором боя Поветкина с Хьюи Фьюри

Газета.Ru 11:58
Происшествия

Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения

Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
News.ru 10:18
Политика

Спикер Рады выключил микрофон говорившему по-русски депутату

Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.
Lenta.ru 13:03
Политика

Зеленский оставит Авакова на посту главы МВД Украины

Рада планирует утвердить полный состав правительства Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» высказался о сохранении за главой МВД Арсеном Аваковым его поста, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на украинского депутата Раксолану Пидласа.
Мой Брянск 08:19
Футбол

«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»

Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Политика

В Госдуме назвали Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ответил на слова грузинского президента Саломе Зурабишвили, назвавшей условие для возобновления диалога с Россией.
iReactor вчера в 14:54
Единоборства

Бивол и Гассиев выступят в андеркарде боя Усика

Чемпионат 08:31
Происшествия

В Ленобласти ищут потерявшуюся в лесу девочку

Известия 12:13
Армия и оружие

Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в ДНР

РИА Новости 13:07
Экономика

«Газпром» запросил еще 540 млрд рублей на мегапроект

Внешэкономбанк готов выделить "Газпрому" еще 538,5 млрд рублей на строительство завода по производству сжиженного природного газа и газохимического комплекса в Усть-Луге, передает РБК со ссылкой на источник.
Ruposters.ru 11:18
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Наука

Ученые МГУ создали базу данных наводнений в Европе

Известия 09:09
Общество

Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Здоровье

Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта

Известия 09:51
Транспорт

Общественный транспорт Петербурга очистят от рекламы в 2020 году

Размещение рекламы на бортах общественного транспорта планируют полностью запретить в 2020 году в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам глава комитета по транспорту города Александр Головин.
ТАСС 12:05
Экономика

Частные компании могут получить доступ к добыче на арктическом шельфе

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к арктическому шельфу, об этом договорились на совещании вице-премьеры Дмитрий Козак и Юрий Трутнев.
Znak.com 26 августа в 15:21
Армия и оружие

США оставят в Афганистане 8,6 тыс. военных после соглашения с талибами

Известия 10:34
Авто

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект «Об обороне Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду девятого созыва законопроект о внесении изменений в закон «Об обороне Украины».
Комсомольская правда 10:03
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Гаджеты

Стив Возняк: «Apple давно следовало разделить»

"Жаль, что Apple не разделилась давным-давно и не создала независимые подразделения в разных городах и не дала им возможности думать независимо, как делала Hewlett Packard, когда я там работал", - сказал Возняк.
Хайтек+ 06:50
Космос

Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса

В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Кино

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Здоровье

Онищенко рассказал способ остаться в твердой памяти

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко назвал способы избежать когнитивных нарушений и проблем с памятью в старости — это изучение иностранных языков и чтение.
Lenta.ru 12:18
Политика

Путин показал Эрдогану Су-57 на авиасалоне МАКС-2019

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57.
Политическая Экспертиза 27 августа в 09:24
Политика

МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отреагировал на сообщения в СМИ о причинах отказа главы республики Александра Лукашенко посетить в Варшаве памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Газета.Ru 08:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Николаевич Овчинин
Российский космонавт
Российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. 120-й космонавт СССР/России и 547-й космонавт мира. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации. Подполковник запаса. Первый космический полёт совершил на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-20М» в марте-сентябре 2016 года к Международной космической станции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное