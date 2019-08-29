Космос
Газета.RuНа МКС сработала аварийная сигнализация
В американском сегменте сработала аварийная сигнализация, о чем сообщил космонавт Алексей Овчинин специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), передает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
Политика
Верховная рада Украины назначила нового главу СБУ
Верховная рада Украины назначила Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает УНИАН.
Rambler News Service 12:58
Общество
Эксперты попросили приостановить строительство Юго-Восточной хорды
Представитель комитета подтвердил, что часть площадки МЗП действительно попадает в границы проекта планировки территории, на которой будут вестись строительные работы, и что там действительно есть участки с особыми экологическими условиями.
Интерфакс 06:58
Происшествия
Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения
Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
News.ru 10:18
Политика
Спикер Рады выключил микрофон говорившему по-русски депутату
Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.
Lenta.ru 13:03
Политика
Зеленский оставит Авакова на посту главы МВД Украины
Рада планирует утвердить полный состав правительства Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» высказался о сохранении за главой МВД Арсеном Аваковым его поста, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на украинского депутата Раксолану Пидласа.
Мой Брянск 08:19
Футбол
«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Политика
В Госдуме назвали Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ответил на слова грузинского президента Саломе Зурабишвили, назвавшей условие для возобновления диалога с Россией.
iReactor вчера в 14:54
Единоборства
Бивол и Гассиев выступят в андеркарде боя Усика
Чемпионат 08:31
Армия и оружие
Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в ДНР
РИА Новости 13:07
Экономика
«Газпром» запросил еще 540 млрд рублей на мегапроект
Внешэкономбанк готов выделить "Газпрому" еще 538,5 млрд рублей на строительство завода по производству сжиженного природного газа и газохимического комплекса в Усть-Луге, передает РБК со ссылкой на источник.
Ruposters.ru 11:18
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Наука
Ученые МГУ создали базу данных наводнений в Европе
Известия 09:09
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Транспорт
Общественный транспорт Петербурга очистят от рекламы в 2020 году
Размещение рекламы на бортах общественного транспорта планируют полностью запретить в 2020 году в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам глава комитета по транспорту города Александр Головин.
ТАСС 12:05
Экономика
Частные компании могут получить доступ к добыче на арктическом шельфе
Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к арктическому шельфу, об этом договорились на совещании вице-премьеры Дмитрий Козак и Юрий Трутнев.
Znak.com 26 августа в 15:21
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект «Об обороне Украины»
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду девятого созыва законопроект о внесении изменений в закон «Об обороне Украины».
Комсомольская правда 10:03
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Гаджеты
Стив Возняк: «Apple давно следовало разделить»
"Жаль, что Apple не разделилась давным-давно и не создала независимые подразделения в разных городах и не дала им возможности думать независимо, как делала Hewlett Packard, когда я там работал", - сказал Возняк.
Хайтек+ 06:50
Космос
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Здоровье
Онищенко рассказал способ остаться в твердой памяти
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко назвал способы избежать когнитивных нарушений и проблем с памятью в старости — это изучение иностранных языков и чтение.
Lenta.ru 12:18
Политика
Путин показал Эрдогану Су-57 на авиасалоне МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57.
Политическая Экспертиза 27 августа в 09:24
Политика
МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отреагировал на сообщения в СМИ о причинах отказа главы республики Александра Лукашенко посетить в Варшаве памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Газета.Ru 08:47