Космос
Газета.RuНа МКС сработала аварийная сигнализация
В американском сегменте сработала аварийная сигнализация, о чем сообщил космонавт Алексей Овчинин специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), передает РИА "Новости".
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Общество
Москва вошла в топ-40 лучших городов мира по безопасности
РИА Новости 13:06
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Футбол
Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов. Об этом 29 августа сообщает РБК.
Известия 14:46
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Наука
Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам
Череп древнейшего вида австралопитеков был найден в Эфиопии международным коллективом ученых, сообщает Planet Today.
Народные новости 08:48
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Кино
Ефремов оценил свое «участие» в трейлере «Ангелов Чарли»
Народные новости 09:15
Политика
Навальный использует «Умное голосование» для сведения личных счетов
Блогер Алексей Навальный создал проект «Умное голосование» не для честных выборов, а чтобы устранять своих сторонников из числа так называемой «оппозиции».
ФАН 11:05
Энергетика
«Газпром» начал наполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" начал наполнение природным газом газопровода "Сила Сибири", сообщил на первом Нефтегазовом форуме в Якутии глава региона Айсен Николаев.
ТАСС 04:17
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Кино
Французский актер из «Невезучих» Мишель Омон умер в возрасте 82 лет
Французский актер кино и театра Мишель Омон скончался в возрасте 82 лет в ночь с 28 на 29 августа.
NewInform 13:49
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий 08:13
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Культура
В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»
Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».
RT на русском 15:19
Политика
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Армия и оружие
«Азов» заявил об убийстве четверых и пленении одного ополченца
В результате непродолжительного боя с ДРГ ополченцев, как заявили в ВСУ, четыре «диверсанта» были уничтожены, еще один ранен и взят в плен.
Взгляд.ру 14:29
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Политика
Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.
Газета.Ru 11:37
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК 12:34
Футбол
Как «Спартак» проиграл «Браге» и покинул Лигу Европы
"Спартак" в ответном матче квалификации Лиги Европы уступил португальской "Браге" и покинул второй по значимости турнир Старого Света.
Газета.Ru 15:47
Политика
В Кремле рассказали о контактах по обмену заключенными с Украиной
Обмен заключенными между Украиной и Россией и активизация работы по подготовке новой встречи в "нормандском формате" могут стать новым глобальным заходом на урегулирование украинского конфликта.
Газета.Ru 08:43
Армия и оружие
Постпред России при ООН обвинил террористов в срыве перемирия в Идлибе
Вина за срыв перемирия в сирийском Идлибе лежит на террористах, заявил на заседании СБ ООН и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
РИА Новости 15:37
Экономика
Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП
Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Коммерсантъ 02:03