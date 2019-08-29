Космос
Говорит МоскваНа МКС сработала аварийная сигнализация
Как рассказал Овчинин, на Международной космической станции завыла американская сирена. Поводом для сигнала послужило высокое содержание в воздухе кислорода в российском модуле «Звезда».
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:42, Вашингтон
Футбол
Как «Спартак» проиграл «Браге» и покинул Лигу Европы
"Спартак" в ответном матче квалификации Лиги Европы уступил португальской "Браге" и покинул второй по значимости турнир Старого Света.
Газета.Ru 15:47
Футбол
«Интер» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Санчеса
РИА Новости 15:54
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу.
Коммерсантъ 17:24
Политика
Рада приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Рада приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.
ТАСС 17:33
Наука
В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков
Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.
Индикатор вчера в 14:53
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Кино
Умер Мишель Омон: французский комедийный актер
Французские СМИ сообщают о смерти комедийного актера Мишеля Омон.
Комсомольская правда 15:57
Политика
Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах
Врио главы края согласился президентом Путиным о необходимости повышения зарплат сотрудникам федеральных ведомств в регионах.
Газета.Ru 08:50
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Бухареста
В связи с 75-й годовщиной освобождения румынского Бухареста от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны разметило ряд секретных документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Газета.Ru 17:36
Армия и оружие
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Политика
Рада поддержала назначение Рябошапки генпрокурором Украины
Верховная рада Украины поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора страны по представлению украинского президента Владимира Зеленского.
Интерфакс 16:45
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
Игромания.ру 08:43
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал инцидент с Киркоровым
Директор «Новой волны» Александр Румянцев прокомментировал появившееся в сети видео с репетиции Филиппа Киркорова, где певец позволил себе некорректные высказывания.
RT на русском 07:39
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
RT на русском 16:59
Происшествия
В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека
В аварии пострадали два человека, обстоятельства произошедшего устанавливаются, заключили в пресс-службе.
РИА Новости 15:43
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Известно, что Бондарчук написал заявление в полицию, а Миронов - не стал, так как уехал со съемочной площадки.
Газета.Ru 07:55
Кино
Prada устроит в Венеции вечеринку в честь Педро Альмодовара
В четверг вечером один из звёздных гостей Венецианского фестиваля, испанский режиссёр Педро Альмодовар (Pedro Almodóvar), отметит своё получение почётной премии «Золотой лев» на вечеринке в здании 14 века в Венеции.
Профиль 09:00
Космос
На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета
Вести.Ru 14:44
Футбол
Ди Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
Bookmaker-ratings.ru 11:34
Экономика
Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания
Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.
РБК 14:58
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» сыграет в группе G c португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпцигом».
Lenta.ru 13:00
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru 08:29
Космос
Названы обычные вещи, которые нельзя делать в космосе
Ведь многие вещи, которые на Земле являются обыденными, в космосе становятся неосуществимыми или же представляют опасность.
Planet Today 12:53
Наука
Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов
Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:46
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38