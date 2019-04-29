На МКС произошли проблемы с электропитаниемЭхо Москвы 05:31

Никакой угрозы для экипажа, который работает на Международной космической станции и самой МКС проблема с электричеством не представляет, сообщили в NASA. Там пояснили, что в американском сегменте отказал блок подключения электропитания.

На МКС произошли проблемы с электропитанием

Политика МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

Политика Тимошенко потребовала уволить Реву за оскорбление жителей Донбасса Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что министра социальной политики Андрея Реву следует немедленно отправить в отставку из-за его высказываний о жителях юго-востока Украины.

Армия и оружие В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".

Происшествия Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.

Политика Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».

Политика Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.

Политика Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.

Финансы Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8% Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей.

Политика ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский.

Шоу-бизнес Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.

Экономика Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.

Происшествия Задержан глава Минэкономики Дагестана Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.

Авто Volkswagen объявил дату старта продаж электрокара ID Официальный старт продаж запланирован на 8 мая, хотя внешний вид хэтчбека раскроется полностью только на Франкфуртской автовыставке в сентябре.

Технологии Разработчик робоигрушек Anki закроется, освоив $200 млн Робот Cozmo, выпущенный Anki в 2016-м За свою историю Anki получила около 200 млн долларов инвестиций, и в последние годы показывала значительную выручку.

Шоу-бизнес Все по-настоящему: Анна Нетребко слилась в страстном поцелуе с мужем Анна Нетребко в настоящее время находится на гастролях в Баден-Бадене, где вместе со стоим супругом Юсифом Эйвазовым и солистами Большого Театра Агундой Кулаевой, Николаем Казанским и Ильей Селивановым представляет программу из русской оперной классики.

Здоровье В Серове организована первичная ячейка профсоюза «Альянс врачей» В Серове создана первичная профсоюзная организация работников Серовской городской больницы, входящая в межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей».

Авто Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.

Политика В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.

Экономика Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.

Шоу-бизнес Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.