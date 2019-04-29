Космос
На МКС произошли проблемы с электропитаниемЭхо Москвы 05:31
Никакой угрозы для экипажа, который работает на Международной космической станции и самой МКС проблема с электричеством не представляет, сообщили в NASA. Там пояснили, что в американском сегменте отказал блок подключения электропитания.
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Политика
МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Политика
Тимошенко потребовала уволить Реву за оскорбление жителей Донбасса
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что министра социальной политики Андрея Реву следует немедленно отправить в отставку из-за его высказываний о жителях юго-востока Украины.
Обновлено в 05:20
Футбол
Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение стадионов
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья
В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Политика
Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:57
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Политика
Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.
Обновлено вчера в 10:50
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%
Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей.
Обновлено в 04:39
Политика
ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях
Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.
Обновлено в 06:20
Кино
В Сети появился тизер четвертого эпизода финала «Игры престолов»
В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 03:28
Экономика
Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству
Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Авто
Volkswagen объявил дату старта продаж электрокара ID
Официальный старт продаж запланирован на 8 мая, хотя внешний вид хэтчбека раскроется полностью только на Франкфуртской автовыставке в сентябре.
Обновлено в 03:53
Технологии
Разработчик робоигрушек Anki закроется, освоив $200 млн
Робот Cozmo, выпущенный Anki в 2016-м За свою историю Anki получила около 200 млн долларов инвестиций, и в последние годы показывала значительную выручку.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Все по-настоящему: Анна Нетребко слилась в страстном поцелуе с мужем
Анна Нетребко в настоящее время находится на гастролях в Баден-Бадене, где вместе со стоим супругом Юсифом Эйвазовым и солистами Большого Театра Агундой Кулаевой, Николаем Казанским и Ильей Селивановым представляет программу из русской оперной классики.
Обновлено в 05:39
Культура
Карбышев: СК не стал возбуждать дело на Comedy Woman
Обновлено в 06:46
Здоровье
В Серове организована первичная ячейка профсоюза «Альянс врачей»
В Серове создана первичная профсоюзная организация работников Серовской городской больницы, входящая в межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей».
Обновлено в 03:00
Политика
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота
Обновлено в 08:14
Авто
Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания
Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
Обновлено в 05:37
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри
Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.
Обновлено в 06:31
Общество
Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес
Обновлено в 07:09
Авто
Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить
Будущие чертежи станут основой для электрического спорткара, рыночную стоимость которого оценят ниже зарубежных аналогов.
Обновлено в 03:52
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53