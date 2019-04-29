Космос
На МКС произошли проблемы с электропитаниемЭхо Москвы 05:31
Никакой угрозы для экипажа, который работает на Международной космической станции и самой МКС проблема с электричеством не представляет, сообщили в NASA. Там пояснили, что в американском сегменте отказал блок подключения электропитания.
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Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Обновлено в 05:40
Спорт
Губерниев назвал Цветкова слабаком из-за отсутствия в составе сборной
В завершившемся сезона Цветков выступил только на двух этапах Кубка мира. В составе эстафетной четверки он завоевал золото Оберхофа.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве
"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Общество
ЕСПЧ вынес решение по делу об акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 06:37
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство заявил, что его "притесняла" Россия.
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Экономика
Чистая прибыль владельца Google сократилась почти на 30%
Чистая прибыль американского холдинга Alphabet, владеющего Google, по итогам I квартала 2019 г. сократилась в годовом выражении на 29,2% до $6,66 млрд, говорится в его отчетности.
Обновлено в 03:38
Транспорт
В расширение аэропорта «Пулково» инвестируют 500 млн евро
Обновлено вчера в 20:37
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Наука
В США дрон впервые транспортировал донорскую почку
Научные сотрудники из Университета Мэриленда впервые использовали дрон для транспортировки человеческого органа.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14
Музыка
Фестиваль Alfa Future People объявил новых участников
Обновлено вчера в 10:27
Спорт
Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов»
Российская фигуристка Александра Турсова раскрыла секрет своей произвольной программы для нового сезона, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:32
Здоровье
На Кубани младенческая смертность снизилась почти на 42%
В крае в 2019 году откроются 15 офисов врачей общей практики.
Обновлено вчера в 13:15
Гаджеты
Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен
В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
Обновлено в 04:49
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Космос
Тест: Сможете ли вы отгадать название гор по видео?
Название горы Манарага произошло от ненецкого языка и переводится как «медвежья лапа».
Обновлено вчера в 09:39
Экономика
«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР
«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая
С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено в 00:47
Политика
Лавров проведет рабочую встречу с главой МИД Кабо-Верде
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел и диаспор, министром обороны республики Кабо-Верде Луишем Филипе Таварешем 30 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Политика
Глава «Транснефти» 30 апреля доложит Путину о ситуации с «Дружбой»
Президент "Транснефти" Николай Токарев доложит президенту России Владимиру Путину во вторник о ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 05:16
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Спорт
Биатлонистка Васильева пропустила три допинг-теста по вине IBU
Биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста из-за того, что Международный союз биатлонистов (IBU) вовремя не поставил её в известность о пропуске второго теста.
Обновлено в 06:22
Экономика
Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.
Обновлено в 05:12