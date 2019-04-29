На МКС произошли проблемы с электропитаниемЭхо Москвы 05:31

Никакой угрозы для экипажа, который работает на Международной космической станции и самой МКС проблема с электричеством не представляет, сообщили в NASA. Там пояснили, что в американском сегменте отказал блок подключения электропитания.

На МКС произошли проблемы с электропитанием

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