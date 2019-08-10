с чего всё началось

На МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщает утром в субботу, 10 августа, Twitter-аккаунт «Московский транспорт». ДТП случилось на 74 км внутренней стороны дороги, движение на данном участке затруднено. На месте работают оперативные службы.

На МКАД столкнулись пять автомобилей

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