Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилейLenta.ru 02:25
На МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщает утром в субботу, 10 августа, Twitter-аккаунт «Московский транспорт». ДТП случилось на 74 км внутренней стороны дороги, движение на данном участке затруднено. На месте работают оперативные службы.
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На 74-м км внутренней стороны МКАД столкнулись пять автомобилей, в результате чего на этом участке дороге затруднено движение, сообщается в Twitter Московского транспорта.РБК00:48
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:32, Вашингтон
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