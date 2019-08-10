Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилейLenta.ru 02:25
На МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщает утром в субботу, 10 августа, Twitter-аккаунт «Московский транспорт». ДТП случилось на 74 км внутренней стороны дороги, движение на данном участке затруднено. На месте работают оперативные службы.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:54, Вашингтон
Происшествия
Мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.
Обновлено в 04:41
Общество
На фоне флешмоба с Леди Гагой трафик Instagram в России побил рекорд
По данным компании, в июле трафик на сайт instagram.com из России достиг 246,87 млн посещений с десктопов и мобильных устройств.
Обновлено в 03:00
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
«Маленький Чернобыль»: военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
Военные эксперты считают, что сейчас в Северодвинске настоящий «маленький Чернобыль», потому что на испытаниях взорвался не какой -то двигатель, как сообщает Минобороны, а межконтинентальная крылатая ракета 9М730 «Буревестник».
Обновлено 08 августа в 14:48
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москве прекратятся дожди
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о том, когда в столице прекратятся дожди.
Обновлено в 04:02
Транспорт
Бесконтактная оплата появится на всех столичных наземных маршрутах
Чтобы расплатиться за поездку, карту с поддержкой технологий PayPass и PayWave или смартфон с функцией бесконтактной оплаты нужно будет приложить к валидаторам нового образца, которые установят в салонах транспорта.
Обновлено в 03:06
Единоборства
Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Яна Рудковская вручит 1 млн тому, кто разоблачит Лену Миро
Яна Рудковская вручит 1 млн тому, кто разоблачит Лену Миро Музыкальный продюсер хочет встретиться с популярным блогером.
Обновлено в 00:29
Культура
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве
Российский актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в московскую клинику из-за осложнения после перенесенной операции.
Обновлено в 03:08
Музыка
Суханкина из «Миража» опровергла обвинение в 12-миллионном долге
Обновлено вчера в 11:22
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Наука
В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита
Немецкие ученые нашли поселение первобытных людей в горах Эфиопии. Место располагается на высоте около 3500 м над уровнем моря в Бале.
Обновлено в 02:01
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
В Киргизии арестовано имущество Атамбаева и его телеканал «Апрель»
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы
Представители фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер назвали официальную причину ее смерти. Заявление они опубликовали на ее странице в Инстаграме.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева закатила шумную вечеринку у бассейна в честь дочки
Кудрявцева не стала поздравлять дочку в соцсетях, как это принято у звезд.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 12
Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Красноярского края.
Обновлено в 03:33
Гаджеты
Энтузиасты нашли спрятанный в грядущем Android Q сюрприз
Двойное нажатие на цифры приводит к оживлению цифр и формированию из них буквы Q, причем линии на заднем фоне в этот момент начинают анимироваться.
Обновлено в 04:36
Общество
Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России
Обновлено вчера в 17:00
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
В Дагестане избили водителя скорой помощи
В Махачкале водитель "Газели" 9 августа напал на врачей скорой помощи, ехавших по вызову к ребенку, сообщила агентству "Интерфакс" представитель минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В результате взрыва на заправке в Ингушетии пострадали шесть человек
Обновлено вчера в 17:30
Наука
На дне Эгейского моря найдены остатки колоссального древнего корабля
Команда во главе с доктором Георгиосом Кутсуфлакисом обнаружила на дне Эгейского моря огромный каменный якорь, который был поднят с глубины 45 метров.
Обновлено 07 августа в 10:27
Общество
Лондон оказался обесточен после аварии на электросетях
Значительная часть Лондона и юго-востока Великобритании оказались обесточены из-за аварии на электросетях.
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 05:07
Футбол
Вальверде прокомментировал возможное возвращение Неймара в «Барселону»
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о возможном возвращении в команду нападающего "ПСЖ" Неймара.
Обновлено в 02:42
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24