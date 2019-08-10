Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилейLenta.ru 02:25

На МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщает утром в субботу, 10 августа, Twitter-аккаунт «Московский транспорт». ДТП случилось на 74 км внутренней стороны дороги, движение на данном участке затруднено. На месте работают оперативные службы.
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Движение на МКАД затруднено из-за ДТП с пятью автомобилями

Интерфакс01:05

Движение из-за аварии затруднено на МКАД

Москва 2400:48

Пять автомобилей столкнулись на северо-западе Москвы

Вечерняя Москва00:31

Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД

РИА Новости04:11

Видео с места ДТП с участием пяти автомобилей на МКАД

РЕН ТВ00:42

Движение затруднено на МКАД в районе ул. Свободы из-за аварии

Агентство Москвавчера в 23:27

Движение на северо-западном участке МКАД затруднено после столкновения пяти машин

ТАССвчера в 23:25
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