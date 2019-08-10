Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.

На МКАД столкнулись пять автомобилей

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