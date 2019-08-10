Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилейRT на русском 00:03

Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
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Движение из-за аварии затруднено на МКАД

Москва 2400:48

Пять автомобилей столкнулись на северо-западе Москвы

Вечерняя Москва00:31

Движение затруднено на МКАД в районе ул. Свободы из-за аварии

Агентство Москвавчера в 23:27

Три полосы перекрыты на МКАД из-за ДТП с пятью машинами

РИА Новостивчера в 23:48

Видео с места ДТП с участием пяти автомобилей на МКАД

РЕН ТВ00:42

Движение на МКАД затруднено из-за ДТП с пятью автомобилями

Интерфакс01:05

Движение на северо-западном участке МКАД затруднено после столкновения пяти машин

ТАССвчера в 23:25
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