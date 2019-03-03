Происшествия
На МКАД столкнулись около 40 автомобилейРИА Новости 01:55
На 59-м километре МКАД из-за сильного гололеда столкнулись 38 автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Здоровье
Минздрав рассказал о психических расстройствах россиян
Известный психиатр из центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев рассказал RT о самых распространенных психических расстройствах у россиян.
Обновлено в 05:59
Политика
В МГУ задумали устроить «Первые Скрипальские чтения»
В МГУ собираются устроить научную конференцию, приуроченную к годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипаль.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тверской области пострадали восемь человек, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне
Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено вчера в 19:43
Космос
Корабль SpaceX Dragon-2 состыковался с МКС
Космический корабль Dragon-2 (CrewDragon) компании SpaceX успешно состыковался с модулем американского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 06:58
Футбол
IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукой
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новую редакцию правила, которое касается игры рукой.
Обновлено вчера в 13:55
Культура
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Футбол
«Енисей» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
Обновлено в 08:09
Политика
Власти Гайаны допустили закрытие «дочки» Rusal из-за увольнений
Правительство Гайаны намерено принять любые меры, вплоть до закрытия, против компании Bauxite Company of Guyana Inc (BCGI), принадлежащей Rusal, рассказал министр природных ресурсов страны Рафаэль Тротмэн, передает местное издание Demerara Waves.
Обновлено в 04:34
Политика
Захарова отругала британские СМИ за фейки про Скрипалей
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что британская пресса "отмечает" годовщину отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии фейками.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
В Крыму задержан иерарх новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент (Кущ).
Обновлено в 08:02
Происшествия
Суд продлил арест капитану судна РФ, протаранившего мост в Пусане
Суд города Пусан продлил арест капитану российского судна Seagrand, которое врезалось в мост в южнокорейском порту.
Обновлено в 07:48
Политика
Во Львове снесли стелу Монумента Славы
Во Львове в ночь на 3 марта снесли 30-метровую стелу Монумента Славы, сообщает агентство УНН.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Борисов напомнил, что Арктика является сферой военных интересов России
Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов напомнил, что Арктика является сферой военных интересов России.
Обновлено в 07:12
Политика
В Черногории тысячи митингующих требуют отставки президента
Протестующие жители столицы Черногории Подгорицы потребовали отставки президента Мило Джукановича и его правительства, передает 3 марта Reuters.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле
Обновлено в 07:56
Политика
Сын погибшей от «Новичка» британки написал письмо Владимиру Путину
Сын британки Дон Стерджес, умершей в 2018 году в результате отравления в Эймсбери, 20-летний Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину открытое письмо, в котором просит помочь в расследовании дела.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Браудер заявил о предъявлении еще одного обвинения в убийстве
Следственный комитет России предъявил основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепиличного.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
В Нагатинском затоне в Москве загорелся пришвартованный катер
В Москве в районе Нагатинский затон произошел пожар на пришвартованном деревянном катере.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Екатеринбурге глыба льда рухнула на женщину с ребёнком
Обновлено в 07:45
Общество
В Москве начали сносить спорткомплекс «Олимпийский»
В Москве начали сносить спорткомплекс «Олимпийский», который был построен для Олимпиады 1980 года. Об этом сообщил телеканал "Москва 24".
Обновлено в 07:31
Хоккей
Хоккеисту «Спартака» Даугавиньшу диагностировали перелом ребер
Нападающему "Спартака" Каспарсу Даугавиньшу, который получил травму в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА, поставлен диагноз перелом ребер и скопление крови и воздуха в плевральной полости.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
В Раде назвали способ возвращения Донбасса Украине
Депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» предположил, что Москва может оказать содействие Киеву в вопросе возвращения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
На Украине допустили пересмотр решения по «Евровидению»
По мнению Кириленко, в ситуации массовых отказов участников отборочного конкурса участвовать в «Евровидении», Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) приняла преждевременное решение отказаться от участия вообще.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
The National Interest оценил российский автомат ШАК-12
Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
В ДНР заявили о стягивании сил ВСУ в район Горловки
Вооруженные силы Украины стягивают силы в район неподконтрольного Киеву города Горловка.
Обновлено в 07:41