Происшествия

На МКАД столкнулись около 40 автомобилейРИА Новости 01:55

На 59-м километре МКАД из-за сильного гололеда столкнулись 38 автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Движение на МКАД восстановили

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:10

ЦОДД: Движение на МКАД после нескольких аварий открыто

Агентство Москва04:58

Движение восстановлено на 60-м километре МКАД после серии ДТП

Москва 2404:22

Движение на МКАД восстановлено после массового ДТП

Интерфакс04:14

Движение автотранспорта на МКАД восстановлено после столкновения 40 автомобилей

ТАСС04:32

В ГИБДД рассказали подробности ДТП на МКАД

РИА Новости03:37

Движение по МКАД восстановили после массовой аварии

Телеканал 360°05:21
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Кино

Умер украинский актер Сергей Романюк

Обновлено в 09:41
Происшествия

Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму

Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
Обновлено в 08:02
Политика

Посольство России опубликовало доклад об инциденте в Солсбери

Посольство России в Великобритании распространило доклад, приуроченный к годовщине событий в Солсбери.
Обновлено в 09:42
Политика

Гуайдо заявил, что возвращается в Венесуэлу

Обновлено в 02:09
Культура

Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»

Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Футбол

IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукой

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новую редакцию правила, которое касается игры рукой.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью ушёл в отставку

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Леонид Трахтенберг заявил о том, что покидает свой пост после появления на сайте клуба негативного комментария в адрес фанатов команды.
Обновлено в 11:29
Космос

На МКС сработал сигнал тревоги из-за корабля Crew Dragon

После стыковки американского космического корабля Crew Dragon (Dragon 2) с Международной космической станцией (МКС) в российском сегменте сработал сигнал тревоги.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тверской области пострадали восемь человек, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Божена Рынска пережила клиническую смерть

По данным издания, во время госпитализации Рынска не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть.
Обновлено в 11:03
Спорт

Александр Большунов занял второе место в лыжном марафоне

Обновлено в 09:09
Происшествия

Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Общество

В Свердловской области прошли митинги против мусорной реформы

Обновлено в 10:18
Армия и оружие

В Индии открыли завод по производству автоматов Калашникова

Россия и Индия открыли в воскресенье в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова, проект предполагает создание более 700 тысяч единиц с полной локализацией, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

На пути в Каракас заметили еще один российский военный самолет

Скриншот с Flightradar24 Самолет вылетел утром 2 марта из района рядом с военным аэродром Чкаловский в Московской области, в ночь на 3 марта борт зафиксировали в районе Каракаса.
Обновлено в 10:40
Политика

Испанские СМИ пожалели гитлеровцев, воевавших при взятии Берлина

Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле

Народную артистку СССР Эдиту Пьеху засняли в инвалидном кресле на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:56
Политика

В МГУ хотят провести «Скрипальские чтения»

Ранее член Научного совета при Совете безопасности России и профессор МГУ Андрей Манойло сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о проведении в вузе первых "Скрипальских чтений".
Обновлено в 08:55
Политика

Немецкий политик сравнил Крым с Берлином после объединения Германии

Приехавший в Крым немецкий политик, глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер считает, что современный Крым по темпам развития напоминает Берлин в 90-е годы, после объединения Германии.
Обновлено в 04:45
Спорт

Россия оторвалась в медальном зачете Универсиады в первый же день

Сборная России лидирует в медальном зачете Универсиады-2019 после первого наградного дня.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

На юге Донбасса подорвались на мине украинские военные

На юге Донбасса на мине подорвался автомобиль, в салоне которого находились пятеро украинских военных.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Отец Децла ответил на обвинение его вдовы

Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.
Обновлено в 08:36
Политика

Режиссер Бортко может стать кандидатом в губернаторы Петербурга

Режиссер Владимир Бортко может стать одним из претендентов на пост губернатора Петербурга.
Обновлено в 10:08
Общество

В Москве сносят спорткомплекс «Олимпийский»

«Олимпийский» был возведен к Олимпиаде 1980 года в Москве.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Пензенской области

В результате ДТП два человека погибли, еще трое были госпитализированы.
Обновлено в 07:32
Футбол

«Спартак» и «Краснодар» огласили составы на матч РПЛ

Обновлено в 10:17
Политика

На выборах в парламент Молдавии победили социалисты

Обновлено в 10:51
Происшествия

В Ростове задержали экс-министра финансов ДНР

В Ростове-на-Дону задержали экс-главу министерства финансов Донецкой Народной Республики Александра Тимофеева.
Обновлено вчера в 02:42
Происшествия

Адвокат Браудера не подтвердил обвинения в убийстве Перепеличного

По версии следствия и по словам адвоката, Перепеличного отравили чаем, а убийство организовал сам Браудер, для того чтобы скрыть хищение из бюджета 5,4 млрд руб. В субботу Браудер сообщил на своей странице в Twitter, что Следственный комитет РФ официально предъявил ему обвинение в убийстве бизнесмена Александра Перепеличного в Суррее в 2012 году.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Пентагон планирует создать лазерное оружие для бронемашин

В будущем военные рассчитывают получить более компактные комплексы HEL, чтобы использовать их на средних тактических бронемашинах Stryker.
Обновлено в 03:16
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