Происшествия
На МКАД в Москве грузовик протаранил десяток автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ГИБДД. ДТП произошло на 29-м километре на внешней стороне МКАД.
РИА Новости05:33
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