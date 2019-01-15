с чего всё началось

Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.

На Луне выросло первое в истории растение

Космос Космос Тринадцать: в России может появиться нацпроект по защите от астероидов В России может появиться национальный проект по мониторингу астероидно-кометной угрозы.

Космос Космос Иранский спутник не достиг орбиты после запуска

Космос Космос Ровно 50 лет назад «Союз-4» и «Союз-5» совершили успешную стыковку Дважды герой СССР, летчик-космонавт Борис Волынов после успешной стыковки спускался на Землю на корабле «Союз-5».

Космос Космос Самарский космонавт Олег Кононенко установил на МКС «умную полку» Во вторник, 15 января, на борту Международной космической станции космонавт Олег Кононенко смонтировал «умную полку».

Космос Космос Профессор РАН рассказал о существующей на Марсе жизни Научный руководитель Института астрономии РАН, член-корреспондент РАН Борис Шустов рассказал о том, что на Марсе уже есть жизнь.

Космос Космос Замолчавший «Спектр-Р» проявляет признаки жизни, заявили ученые Российский космический телескоп "Спектр-Р", прекративший поддерживать связь с Землей в прошлый четверг, не вышел из строя и реагирует на сигналы синхронизации для его бортового научного комплекса, сообщает Астрокосмический центр ФИАН.

Космос Космос Астроном из Гарварда назвал астероид Оумуамуа «инопланетным зондом» Глава департамента астрономии Гарвардского университета Ави Лоеб озвучил гипотезу о том, что межзвездный объект, известный как Оумуамуа (Oumuamua) может быть инопланетным зондом, прилетевшим из далекого прошлого.

Космос Космос На юге Гренландии нашли таинственный треугольник Конспирологи изучали спутниковые фотоснимки южной части Гренландии обнаружили треугольник загадочного происхождения.

Космос Космос Астрономы рассказали о «проснувшейся» черной дыре в молодой галактике Команда исследователей из Высшей технической школы Цюриха опубликовала исследование, в котором астрономы рассказали о необычных изменениях в молодой галактике 2MASX J16110570+ 0234002.

Космос Космос Индия продолжит летом испытания многоразового космического корабля

Космос Космос Астрономы обнаружили уникальный протопланетный диск в созвездии Чаши Британские астрономы Университета Уорика обнаружили уникальный протопланетный диск двойной системы HD 98800 BaBb, расположенной в созвездии Чаши.

Космос Космос Мыши с МКС помогут НАСА выяснить, стареют ли быстрее люди в космосе Ученые НАСА приступили к изучению тканей мышей, вернувшихся на Землю после месячной "командировки" на борту МКС.

Космос Космос В Мексике зафиксирован кружащийся над вулканом светящийся НЛО

Космос Космос Агентство NASA включило отчеты уфологов об НЛО в свою базу данных Агентство NASA в официальном порядке включило отчеты уфологов об НЛО в собственную базу данных.