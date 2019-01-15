Космос

На Луне выросло первое в истории растение
Lenta.ru
08:00

Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
Lenta.ru08:00
с чего всё началось
Одно из семян хлопка, доставленное на Луну китайской станцией «Чанъэ-4», проросло в герметичном контейнере, став первым растением, выращенным в условиях лунной гравитации, сообщает
 CCTV.
N+103:38

Подробнее о событии

Китайцы вырастили на Луне хлопок

URA.Ru09:29

Китайские ученые вырастили хлопок на Луне. Почему это важно для нашего будущего

Телеканал 360°09:33

Семена хлопка впервые в истории дали ростки на Луне

Известия09:24

На Луне выросло первое в истории растение

Lenta.ru08:00

Биолог рассказал о сложностях выращивания растений на Луне

РИА Новости06:23

Эксперт прокомментировал биологический эксперимент китайского зонда на Луне

RT на русском05:54

Опубликовано видео первого биологического эксперимента на Луне

ТАСС04:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 15:28, Ашберн
Космос

Тринадцать: в России может появиться нацпроект по защите от астероидов

В России может появиться национальный проект по мониторингу астероидно-кометной угрозы.
Обновлено в 03:59
Космос

Иранский спутник не достиг орбиты после запуска

Обновлено в 02:31
Космос

Ровно 50 лет назад «Союз-4» и «Союз-5» совершили успешную стыковку

Дважды герой СССР, летчик-космонавт Борис Волынов после успешной стыковки спускался на Землю на корабле «Союз-5».
Обновлено в 11:04
Космос

Самарский космонавт Олег Кононенко установил на МКС «умную полку»

Во вторник, 15 января, на борту Международной космической станции космонавт Олег Кононенко смонтировал «умную полку».
Обновлено в 09:49
Космос

Профессор РАН рассказал о существующей на Марсе жизни

Научный руководитель Института астрономии РАН, член-корреспондент РАН Борис Шустов рассказал о том, что на Марсе уже есть жизнь.
Обновлено в 13:29
Космос

Замолчавший «Спектр-Р» проявляет признаки жизни, заявили ученые

Российский космический телескоп "Спектр-Р", прекративший поддерживать связь с Землей в прошлый четверг, не вышел из строя и реагирует на сигналы синхронизации для его бортового научного комплекса, сообщает Астрокосмический центр ФИАН.
Обновлено в 04:03
Космос

Астроном из Гарварда назвал астероид Оумуамуа «инопланетным зондом»

Глава департамента астрономии Гарвардского университета Ави Лоеб озвучил гипотезу о том, что межзвездный объект, известный как Оумуамуа (Oumuamua) может быть инопланетным зондом, прилетевшим из далекого прошлого.
Обновлено в 06:52
Космос

На юге Гренландии нашли таинственный треугольник

Конспирологи изучали спутниковые фотоснимки южной части Гренландии обнаружили треугольник загадочного происхождения.
Обновлено в 11:19
Космос

Астрономы рассказали о «проснувшейся» черной дыре в молодой галактике

Команда исследователей из Высшей технической школы Цюриха опубликовала исследование, в котором астрономы рассказали о необычных изменениях в молодой галактике 2MASX J16110570+ 0234002.
Обновлено в 10:33
Космос

Индия продолжит летом испытания многоразового космического корабля

Обновлено в 08:14
Космос

Астрономы обнаружили уникальный протопланетный диск в созвездии Чаши

Британские астрономы Университета Уорика обнаружили уникальный протопланетный диск двойной системы HD 98800 BaBb, расположенной в созвездии Чаши.
Обновлено в 10:40
Космос

Мыши с МКС помогут НАСА выяснить, стареют ли быстрее люди в космосе

Ученые НАСА приступили к изучению тканей мышей, вернувшихся на Землю после месячной "командировки" на борту МКС.
Обновлено в 08:34
Космос

В Мексике зафиксирован кружащийся над вулканом светящийся НЛО

Обновлено в 08:42
Космос

Агентство NASA включило отчеты уфологов об НЛО в свою базу данных

Агентство NASA в официальном порядке включило отчеты уфологов об НЛО в собственную базу данных.
Обновлено в 08:00
Космос

«Супер-кровавая Луна уничтожит человечество» — предсказание древних инков

21 января люди во всем мире смогут созерцать достаточно редкое космическое явление, состоящее из трех одновременных событий — Супер-Луну, Кровавую Луну и Луну Волка.
Обновлено в 14:34
ещё по теме
Главное