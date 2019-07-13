Общество
На Луизиану обрушился ураган «Барри»Вести.Ru вчера в 23:53
Жители американского штата Луизиана борются с последствиями урагана "Барри". Накануне он обрушился на побережье, принес с собой сильные дожди, наводнения и ветер со скоростью 120 километров в час, сообщает "Россия 24".
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Авто
Пикап Ford F-150 можно купить в ретро-стиле
Обновлено 12 июля в 23:48
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Скабеева назвала шизофренией появление Малахова в базе «Миротворца»
Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала внесение Андрея Малахова в базу украинского сайта «Миротворец».
Обновлено вчера в 07:06
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие
Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
Обновлено вчера в 22:29
Путешествия
И ночью жарко: горячий фоторепортаж с ночного купания в Екатеринбурге
На Урал пришла аномальная жара. Многие екатеринбуржцы отправились за город, поближе к водоемам, где можно поплавать.
Обновлено вчера в 21:19
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 5G имеет серьезные проблемы с батареей
Как известно, компании Samsung ранее пришлось отозвать устройства Galaxy Note 7 и в итоге прекратить их продажи.
Обновлено вчера в 16:48
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Джейк отметил, что до этого животное никогда не подплывало так близко, но в этот раз, вероятно, узнало его и «попросило» помощи.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Великобритания установила источник утечки писем своего экс-посла в США
Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в утечке телеграмм своего экс-посла в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском лидере.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии
Обновлено вчера в 22:36
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на Украине
16 июня глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что за последние пять лет — период, когда у власти находился Порошенко — рост цен на газ составил 1090%, стоимость тепла выросла на 1225%, а коммунальные платежи — на 740%.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности
Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Авто
На «АлиЭкспрессе» стали продавать поддельные смарт-ключи для BMW
Что касается цены, то на АлиЭкспрессе ключи предлагают заказать за 51 708 рублей, в то время как настоящие BMW Display Key можно приобрести за 40 тыс. рублей, а при покупке нового автомобиля ключи обойдутся и вовсе в 29 800 рублей.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Кристина Асмус изнуряет себя диетами и голодовками
Чтобы выглядеть достойно Кристина Асмус изнуряет себя «адскими» диетами и голодовками, поскольку принимает себя только очень худой.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
МЧС сообщило о сокращении числа подтопленных домов под Иркутском вдвое
Число жилых домов, подтопленных в результате наводнения в Иркутской области, за сутки сократилось вдвое, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса
Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено вчера в 23:38
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу победила команду Польши и пробилась в финал Лиги наций, решающий этап которой проходит в Чикаго.
Обновлено в 00:27