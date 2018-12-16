с чего всё началось

В Москве на Лубянской площади задержали 12 участников акции «против войны и произвола силовиков», сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на самих задержанных. По данным медиапроекта, их отвезли в отдел полиции по Мещанскому району, один из задержанных несовершеннолетний.

На Лубянской площади в Москве задержали 12 участников акции протеста

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Происшествия Происшествия В Санкт-Петербурге иномарка сбила мать с двумя детьми Мать с двумя малолетними детьми сбила женщина-водитель на легковой иномарке. Об этом 16 декабря сообщает новостной портал Gazeta.SPb.

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