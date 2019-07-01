Футбол

На Ломовицкого претендуют «Рубин» и «Арсенал»Чемпионат 07:22

Как сообщает «Бизнес online», футболиста до конца этого сезона хотят арендовать «Рубин» и тульский «Арсенал». В ближайшие дни 21-летний игрок примет решение о своём будущем. Ранее в СМИ сообщалось, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн одобрил аренду 21-летнего футболиста в казанский клуб.
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СМИ: «Рубин» и тульский «Арсенал» могут арендовать Ломовицкого

Sportbox.RU08:28

На Ломовицкого претендуют «Рубин» и «Арсенал»

Чемпионат07:22

СМИ: «Рубин» и тульский «Арсенал» могут арендовать Ломовицкого

Матч ТВ08:28

Ломовицкий может перейти в «Рубин» или «Арсенал» на правах аренды

Спорт-Экспресс08:00

СМИ: «Спартак» готов отдать Ломовицкого в аренду «Рубину»

RT на русском21 июля в 07:44

В «Спартаке» одобрили аренду Ломовицкого в «Рубин»

Советский спорт21 июля в 05:56

Ломовицкий не попал в заявку «Спартака» на матч с «Ростовом». Игрока хочет арендовать «Рубин»

Спорт БИЗНЕС Online20 июля в 15:11
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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Александр Евгеньевич Ломовицкий
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Российский футболист, полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России.
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