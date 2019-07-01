Футбол
На Ломовицкого претендуют «Рубин» и «Арсенал»Чемпионат 07:22
Как сообщает «Бизнес online», футболиста до конца этого сезона хотят арендовать «Рубин» и тульский «Арсенал». В ближайшие дни 21-летний игрок примет решение о своём будущем. Ранее в СМИ сообщалось, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн одобрил аренду 21-летнего футболиста в казанский клуб.
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Ломовицкий не попал в заявку «Спартака» на матч с «Ростовом». Игрока хочет арендовать «Рубин»
Спорт БИЗНЕС Online20 июля в 15:11
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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