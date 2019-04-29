Общество

На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертовВзгляд.ру вчера в 08:50

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на украинскую певицу Светлану Лободу из-за срыва концертов в нескольких городах, сообщил руководитель организации Максим Берин.
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Украинская певица
украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
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