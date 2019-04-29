Общество

На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертовВзгляд.ру вчера в 08:50

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на украинскую певицу Светлану Лободу из-за срыва концертов в нескольких городах, сообщил руководитель организации Максим Берин.
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Пиар-директор Лободы прокомментировала судебный иск к певице

Московский Комсомолецвчера в 19:54

В окружении Лободы откликнулись на желание засудить ее

URA.Ruвчера в 11:11

Представитель Лободы заявила, что не знает об обращении в суд организаторов немецких гастролей певицы

Говорит Москвавчера в 06:31

Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу

РБКвчера в 08:41

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

РИА Новостивчера в 07:56

Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты

Известиявчера в 05:45

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

RT на русскомвчера в 09:14
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:42, Ашберн

Немцы подали в суд на Светлану Лободу

Вести.UZвчера в 22:15
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Шоу-бизнес

Евгения Лоза выходит замуж за коллегу Антона Батырева

Оказывается, она счастлива в отношениях с коллегой Антоном Батыревым, к тому же, в скором времени они собираются сыграть свадьбу.
Обновлено в 02:51
Общество

В расширение аэропорта «Пулково» инвестируют 500 млн евро

Обновлено вчера в 20:37
Космос

NASA сообщило о неполадках с электроснабжением на МКС

Обновлено в 03:38
Политика

Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая

29 апреля, в ответ на вопрос, ожидается ли приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая, пресс-секретарь сказал: «Нет».
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Футбол

«Спартак» упустил победу над «Рубином» в концовке матча

В Москве матчем между столичным "Спартаком" и казанским "Рубином" завершилась программа 26-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 14:26
Авто

Хэтчбек Opel Corsa нового поколения появится в продаже летом

Как стало известно ранее, с «переездом» на французское модульное шасси CMP от PSA следующую Opel Corsa можно считать совершенно новым автомобилем, радикально отличающимся от предшественника.
Обновлено вчера в 10:15
Общество

Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов

Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Хоккей

Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 13:43
Общество

Император Японии сегодня отречется от престола

Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж

Единственной официальной женой актера стала психолог Ксения Бик. Марьянова не стало в октябре 2017 года.
Обновлено вчера в 06:14
Общество

МВД защитит должников от агрессивных коллекторов

Коллекторам придется отвечать за проявление агрессии в отношении физических лиц, в МВД России пообещали разработать федеральный закон, который будет защищать должников от такого поведения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:36
Экономика

Utair может прекратить работу из-за долгов

Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Суд вынес приговор по делу о крупных хищениях на Северном флоте

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника 868 военного представительства Кирилла Хлыстова, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 03:34
Происшествия

В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено 28 апреля в 20:53
Наука

Ученые признали невозможным полное излечение от рака

Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.
Обновлено в 02:43
Происшествия

СКР предъявил обвинение фигурантам дела о торговле дипломами

В Краснодаре директору филиала Адыгейского государственного университета и трем секретарям приемной комиссии предъявлены обвинения во взяточничестве, сообщило Следственное управление СКР по краю.
Обновлено в 03:13
Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Наука

Ученые установили причину появления ранней седины

Испанские ученые провели исследование, чтобы выяснить причины появления ранней седины.
Обновлено вчера в 17:00
Энергетика

«Татнефть» увеличила чистую прибыль на 35% в первом квартале

«Татнефть» в первом квартале увеличила чистую прибыль до 50,28 млрд, что на 35% больше января-марта прошлого года.
Обновлено в 03:21
Музыка

Краснодарские школьники спели на уроке «Владимирский централ»

Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Наука

Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной

Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.
Обновлено в 02:36
Авто

Названы причины ажиотажного спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Марка Datsun, принадлежащая концерну Nissan, вывела на рынок «внедорожный» компактвэн Datsun Cross весной 2018 года.
Обновлено в 00:29
Футбол

«Ливерпуль» продлит контракт с Окслейд-Чемберленом, не игравшим год из-за травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может в ближайшее время продлить контракт с клубом.
Обновлено в 02:50
Хоккей

Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения «Сент-Луису»

Хозяева льда уступили гостям со счетом 3:4. Российский форвард "звезд" Александр Радулов записал в свой актив заброшенную шайбу.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР

24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено вчера в 07:37
Космос

«Хаббл» обнаружил среди звезд неожиданно сложные молекулы

Само по себе открытие крайне важно, поскольку доказывает, что молекулы столь сложных углеродов могут существовать в пространстве среди звезд – хотя никто и не знает, как именно она туда попала.
Обновлено вчера в 23:16
Гаджеты

Aerocool Eclipse 12 осветит ваш ПК изнутри

В последнее время пользователи вовсе перестали обращать внимание на те устройства, которые не наделены красивой подсветкой.
Обновлено в 03:33
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LOBODA
Украинская певица
украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
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