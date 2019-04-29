Общество
На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертовВзгляд.ру вчера в 08:50
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на украинскую певицу Светлану Лободу из-за срыва концертов в нескольких городах, сообщил руководитель организации Максим Берин.
Читать в источнике
Оценить274
Подробнее о событии
Показать все источники
Представитель Лободы заявила, что не знает об обращении в суд организаторов немецких гастролей певицы
Говорит Москвавчера в 06:31
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Евгения Лоза выходит замуж за коллегу Антона Батырева
Оказывается, она счастлива в отношениях с коллегой Антоном Батыревым, к тому же, в скором времени они собираются сыграть свадьбу.
Обновлено в 02:51
Общество
В расширение аэропорта «Пулково» инвестируют 500 млн евро
Обновлено вчера в 20:37
Космос
NASA сообщило о неполадках с электроснабжением на МКС
Обновлено в 03:38
Политика
Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая
29 апреля, в ответ на вопрос, ожидается ли приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая, пресс-секретарь сказал: «Нет».
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Рубином» в концовке матча
В Москве матчем между столичным "Спартаком" и казанским "Рубином" завершилась программа 26-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 14:26
Авто
Хэтчбек Opel Corsa нового поколения появится в продаже летом
Как стало известно ранее, с «переездом» на французское модульное шасси CMP от PSA следующую Opel Corsa можно считать совершенно новым автомобилем, радикально отличающимся от предшественника.
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов
Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 13:43
Общество
Император Японии сегодня отречется от престола
Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж
Единственной официальной женой актера стала психолог Ксения Бик. Марьянова не стало в октябре 2017 года.
Обновлено вчера в 06:14
Общество
МВД защитит должников от агрессивных коллекторов
Коллекторам придется отвечать за проявление агрессии в отношении физических лиц, в МВД России пообещали разработать федеральный закон, который будет защищать должников от такого поведения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:36
Экономика
Utair может прекратить работу из-за долгов
Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Суд вынес приговор по делу о крупных хищениях на Северном флоте
Московский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника 868 военного представительства Кирилла Хлыстова, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 03:34
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено 28 апреля в 20:53
Наука
Ученые признали невозможным полное излечение от рака
Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.
Обновлено в 02:43
Происшествия
СКР предъявил обвинение фигурантам дела о торговле дипломами
В Краснодаре директору филиала Адыгейского государственного университета и трем секретарям приемной комиссии предъявлены обвинения во взяточничестве, сообщило Следственное управление СКР по краю.
Обновлено в 03:13
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Наука
Ученые установили причину появления ранней седины
Испанские ученые провели исследование, чтобы выяснить причины появления ранней седины.
Обновлено вчера в 17:00
Энергетика
«Татнефть» увеличила чистую прибыль на 35% в первом квартале
«Татнефть» в первом квартале увеличила чистую прибыль до 50,28 млрд, что на 35% больше января-марта прошлого года.
Обновлено в 03:21
Музыка
Краснодарские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Наука
Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной
Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.
Обновлено в 02:36
Авто
Названы причины ажиотажного спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Марка Datsun, принадлежащая концерну Nissan, вывела на рынок «внедорожный» компактвэн Datsun Cross весной 2018 года.
Обновлено в 00:29
Футбол
«Ливерпуль» продлит контракт с Окслейд-Чемберленом, не игравшим год из-за травмы
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может в ближайшее время продлить контракт с клубом.
Обновлено в 02:50
Хоккей
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения «Сент-Луису»
Хозяева льда уступили гостям со счетом 3:4. Российский форвард "звезд" Александр Радулов записал в свой актив заброшенную шайбу.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР
24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено вчера в 07:37
Космос
«Хаббл» обнаружил среди звезд неожиданно сложные молекулы
Само по себе открытие крайне важно, поскольку доказывает, что молекулы столь сложных углеродов могут существовать в пространстве среди звезд – хотя никто и не знает, как именно она туда попала.
Обновлено вчера в 23:16
Гаджеты
Aerocool Eclipse 12 осветит ваш ПК изнутри
В последнее время пользователи вовсе перестали обращать внимание на те устройства, которые не наделены красивой подсветкой.
Обновлено в 03:33