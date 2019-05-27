Общество
На Леонида Волкова составили протокол о «неуважении к власти»Грани.ру 14:29
Фотографии протокола опубликовал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Для составления протокола к Волкову, отбывающему 20-суточный административный арест, в спецприемник пришли сотрудники ЦПЭ. Волкову грозит от 30 до 100 тысяч рублей штрафа.
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Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
Господин Попов занимает пост прокурора республики Дагестан с февраля 2018 года.
Обновлено в 17:20
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Экономика
Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей
Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Новый стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия
Новый стеклянный мост в центре Киева, который власти построили между Аркой дружбы народов и парком "Владимирская горка", треснул через сутки после открытия.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
Глава района Хакасии напал на журналиста
Глава лава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста федерального телеканала "Россия 24" во время интервью.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Израиль атаковал сирийскую ракетную установку
Обновлено в 16:34
Экономика
ТЦ «Авиапарк» в суде потребовал от «Ашана» более 110 млн рублей
В апреле 2019 года ООО "Московский", управляющее одноимённым торговым центром в Самаре, в суде потребовало от "Ашана" 2,5 млрд руб. Бенефициаром этой компании является Виктор Сурков — основатель и владелец девелопера и владельца торговых центров ГК "Виктор и Ко".
Обновлено в 10:32
Религия
Патриарх Кирилл: РПЦ строит по три храма в сутки
Согласно усреднённому показателю, три храма каждые 24 часа строит Российская православная церковь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено вчера в 08:21
Хоккей
Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео
Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова
После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Авто
КамАЗ и Daimler запустили новый завод
В Набережных Челнах состоялось открытие нового завода кабин "Daimler KAMAZ RUS" и одновременно с этим стартовало серийное производство перспективной "камазовской" модели с принципиально новой кабиной K5.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Опубликована видеозапись сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31
Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись сопровождения ракетоносцев Ту-95MС истребителями MиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Гаджеты
AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000
Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области
Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.
Обновлено в 15:08
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Кома»
Трейлер фильма «Кома» появился на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».
Обновлено в 12:40
Политика
Коломойский: объявление дефолта поможет Украине
Олигарх Игорь Коломойский дал совет новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пойти по пути Греции и объявить в стране дефолт.
Обновлено в 02:25
Политика
Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 16:16
Футбол
Игорь Денисов покинул «Локомотив»
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку
Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено в 11:16
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 13:09
Здоровье
Минздрав снизил план по доле физкультурников в России
Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан к 2025 году должна составлять 55,5%, следует из приложения к обновленной редакции Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года (копия документа есть в распоряжении RNS).
Обновлено в 12:34
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Общество
В США у анаконды появилось потомство без участия самца
Обновлено в 16:28
Политика
Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца
Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 15:55
Футбол
«Унион Берлин» по сумме двух матчей победил «Штутгарт» и вышел в бундеслигу
Футболисты "Унион Берлин" по сумме двух игр одержали победу над "Штутгартом" в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата Германии в следующем сезоне.
Обновлено в 16:53