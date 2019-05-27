Общество

На Леонида Волкова составили протокол о «неуважении к власти»Грани.ру 14:29

Фотографии протокола опубликовал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Для составления протокола к Волкову, отбывающему 20-суточный административный арест, в спецприемник пришли сотрудники ЦПЭ. Волкову грозит от 30 до 100 тысяч рублей штрафа.
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На экс-главу штаба Навального Волкова составили протокол о неуважении власти

Коммерсантъ16:13

На соратника Навального Леонида Волкова составили протокол по статье о неуважении к власти

Ведомости14:21

На Леонида Волкова составили протокол из-за твита о «сказочном Путине»

Дождь12:41

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Интерфакс13:18

На соратника Навального Волкова составили протокол за твит про Путина

Московский Комсомолец13:05

На соратника Навального Леонида Волкова составили протокол по статье о неуважении к власти

Новая газета12:58

Соратнику Навального Леониду Волкову грозит штраф по статье о неуважении к власти

Эхо Москвы13:31
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Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
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Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
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Коломойский: объявление дефолта поможет Украине

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Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан к 2025 году должна составлять 55,5%, следует из приложения к обновленной редакции Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года (копия документа есть в распоряжении RNS).
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Футболисты "Унион Берлин" по сумме двух игр одержали победу над "Штутгартом" в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата Германии в следующем сезоне.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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