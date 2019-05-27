Общество
На соратника Навального Леонида Волкова составили протокол по статье о неуважении к властиВедомости 14:21
В отношении Леонида Волкова – соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального — составлен административный протокол по ч. 3 статьи 20.1 КоАП (неуважение власти). Об этом в Facebook написал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
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Шоу-бизнес
Пугачева не пришла на день рождения Орбакайте
Обновлено в 03:08
Футбол
Сборная Уругвая победила Гондурас, Украина выиграла у Катара
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Общество
Герман Стерлигов призвал казнить участников школьного БДСМ-флешмоба
Православный предприниматель, бывший миллионер Герман Стерлигов предложил казнить учеников владивостокской школы №74, устроивших БДСМ-флешмоб.
Обновлено в 11:47
Космос
Физик: Темная материя просачивается во Вселенную из другого измерения
Физик из Университета Королевского общества Манчестерского университета Марк Уильямс сделал заявление, что одной из теорий, объясняющих происхождение темной материи, является то, что она просачивается во Вселенную из другого измерения.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей
Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Политика
Отрекшийся от испанского престола Хуан Карлос I заявил о желании уйти на покой
Хуан Карлос I, отрекшийся в 2014 году от испанского престола в пользу своего сына Филиппа VI, заявил о своем желании прекратить заниматься институциональной деятельностью со 2 июня.
Обновлено в 13:12
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Президент Сербии предрек нападение албанцев на сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает нападение албанцев на сербов в Косово.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми
В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Авто
Презентована первая модель возрожденной марки Austro Daimler
Возрожденная модель марки Austro Daimler была презентована публике на Конкурсе элегантности, состоявшимся на вилле д’Эсте.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Авто
За новым кроссовером Hyundai Venue выстроилась очередь
Прием заказов на новый компактный кроссовер Hyundai Venue начался 2 мая, а продажи модели стартовали 21 числа.
Обновлено в 08:02
Политика
Киев направит ноту Москве по выдаче украинских моряков
Замглавы МИД Елена Зеркаль заявила, что министерство иностранных дел Украины подготовило для внешнеполитического ведомства России ноту по освобождению украинских моряков.
Обновлено в 13:33
Политика
Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве
Экономист Гитанас Науседа избран президентом Литвы во втором туре выборов по итогам обработки данных на всех избирательных участках, соответствующие результаты обнародованы на сайте Центризбиркома.
Обновлено вчера в 23:04
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабмину
Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству страны.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Общество
Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу
Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом
Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Политика
В ФСБ допустили новые провокации со стороны Украины
"Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" в канун Дня пограничника.
Обновлено в 10:55
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал проекта «Голос. Дети»
Газета ВЗГЛЯД писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 11:57
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело
В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Гаджеты
Ноутбук Asus ZenBook Pro Duo оснастили двумя 4K-экранами
Обновлено в 12:52
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.
Обновлено в 05:49