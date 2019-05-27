Общество
На Леонида Волкова составили протокол из-за твита о «сказочном Путине»Дождь 12:41
На соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который арестован на 20 суток, составили административный протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП). Об этом сообщил в фейсбуке директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
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Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций
Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Игры
Новый трейлер Death Stranding выйдет 29 мая
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Здоровье
Число мужчин с ожирением в России за 16 лет выросло в три раза
Количество мужчин, страдающих ожирением, выросло в три раза с 2003 года.
Обновлено в 06:35
Общество
Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС
В один день три налоговые инспекции пришли по разным делам ко мне в офис. Инспекция ФНС России № 2 по городу Краснодару проверила юрадрес.
Обновлено в 06:39
Политика
На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко
На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Обновлено в 15:18
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Экономика
К «Ашан» потянулись иски от арендодателей
Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что один из крупнейших торговых центров Москвы АО «Авиапарк» требует более 110 млн рублей с ООО «Ашан».
Обновлено в 02:11
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Политика
Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков
МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
Обновлено в 14:50
Политика
Прокурору Дагестана предложили возглавить ведомство Москвы
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка рекомендовал на должность прокурора столицы Дениса Попова, который занимал аналогичную должность в Дагестане с начала 2018 года.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте
Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 06:28
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО
Скорости объектов колебались от почти нулевых до гиперзвуковых, а продолжительность пребывания в воздухе могла достигать 12 часов.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Бузова продолжает носить ювелирные украшения, подаренные ей Тарасовым
Журналисты выяснили, что Бузова до сих пор носит Rolex, который ей на 30-летие подарил Тарасов.
Обновлено в 13:56
Космос
Над Кировом пролетел «поезд» спутников компании Илона Маска
Прошлой ночью жители Кировской области могли наблюдать в небе «поезд» из 60 спутников связи системы Starlink, которые были запущены компанией Илона Маска SpaceX на низкую околоземную орбиту утром 24 мая с помощью многоразовой ракеты-носителя Falcon 9. Некоторым кировчанам удалось увидеть и даже запечатлеть необычное движение спутников.
Обновлено вчера в 10:00
Музыка
Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире
Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.
Обновлено в 10:44
Общество
В США анаконда «клонировала» сама себя
Обновлено в 14:38
Политика
ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:36
Общество
Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами
В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
В «Ростехе» высказались о поставках российских патронов в США
Представители "Ростеха" отметили, что российские компании готовы поставлять боеприпасы американской стороне, если США снимут препятствующие этому ограничения.
Обновлено в 15:28
Общество
Александр Беглов стал зарабатывать меньше, став врио губернатора
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 году заработал 6 млн 131 тыс. 239 рублей.
Обновлено в 14:04
Спорт
Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Обновлено в 14:21
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.
Обновлено в 05:49
Экономика
Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей
Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Игры
NVIDIA бесплатно раздаст перевыпуск Quake II с современной графикой
NVIDIA объявила о выпуске ремейка классической игры Quake II RTX с современной графикой.
Обновлено в 08:30