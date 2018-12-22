Происшествия

На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок РБМК
РИА Новости
02:48

Первый в мире энергоблок с реактором РБМК-1000, эксплуатировавшийся на Ленинградской АЭС, в субботу был навсегда остановлен, сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".
РИА Новости02:48

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На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок

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