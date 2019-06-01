Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТПРБК 03:15

В Москве, на Кутузовском проспекте, столкнулись пять автомобилей. В результате шесть человек получили ранения, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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Опубликовано видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

РИА Новости04:55

Движение в районе ДТП на Кутузовском проспекте восстановлено

Москва 2404:12

Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено

ТАСС05:10

Шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса на Кутузовском проспекте

Интерфакс03:14

Шесть человек пострадали в ДТП на западе столицы

Вечерняя Москва02:29

Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после ДТП

Агентство Москва04:36

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РЕН ТВвчера в 15:14
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