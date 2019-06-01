На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТПРБК 03:15

В Москве, на Кутузовском проспекте, столкнулись пять автомобилей. В результате шесть человек получили ранения, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

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