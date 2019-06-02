Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТПРБК 03:15

Среди участвующих в ДТП транспортных средств был рейсовый автобус «Мосгортранса», заявил РБК источник в экстренных службах столицы. В аккаунте «Московского транспорта» в Twitter также сообщается, что один из автомобилей въехал в автобус, следовавший по маршруту 840.
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Движение на Кутузовском проспекте восстановлено

Вечерняя Москва07:12

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте в Москве

РЕН ТВ02:18

Движение в районе ДТП на Кутузовском проспекте восстановлено

Москва 2404:12

Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено

ТАСС05:10

Опубликовано видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

РИА Новости04:55

Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после ДТП

Агентство Москва04:36

На Кутузовском проспекте восстановили движение после крупного ДТП

Интерфакс06:25
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Происшествия

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Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек.
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В 2015 году компания Porsche построила на базе 981 Boxster лёгкий спортивный автомобиль для хилклаймбинга, который должен был стать современной интерпретацией модели 909 Bergspyder 1968 года.
Обновлено в 07:25
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Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
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Вавринка обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Общество

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Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
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Футбол

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Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Отец пропавшей с деньгами кассирши из Башкирии обратился в полицию

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Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
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Участие России в интеграционных процессах на Западе носит недружественный характер.
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Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу

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