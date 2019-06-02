Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТПРБК 03:15
Среди участвующих в ДТП транспортных средств был рейсовый автобус «Мосгортранса», заявил РБК источник в экстренных службах столицы. В аккаунте «Московского транспорта» в Twitter также сообщается, что один из автомобилей въехал в автобус, следовавший по маршруту 840.
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