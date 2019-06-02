Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТПКоммерсантъ 04:15
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП. В результате аварии пострадали семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В пресс-службе ГИБДД Москвы «Интерфаксу» сказали о шести пострадавших.
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Происшествия
На украинском фестивале ураган убил человека
Обновлено в 06:22
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Спорт
Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Единоборства
Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 42
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 42. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Вместо домов ребенка в 2023 году на Украине заработают паллиативно-реабилитационные центры.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области
Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:46
Авто
Составлен топ-5 самых доступных лифтбеков в РФ
Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных лифтбеков на российском рынке.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Экс-глава Раменского района Подмосковья арестован по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, сообщили "Интерфаксу" в суде в субботу.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Тимур Батрутдинов поделился теплым фото с племянницами
Вчера шоумен побывал в родном городе Балтийске Калининградской области и встретился там с любимыми племянницами.
Обновлено в 06:30
Спорт
Логинов защитил работу магистра
Российский биатлонист Александр Логинов защитил магистерскую работу в Саратовском институте физкультуры и спорта, сообщает официальный сайт вуза.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик
Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
Обновлено вчера в 10:46
Гаджеты
Foxconn приостановила производство китайских смартфонов Huawei
Компания Foxconn, которая занимается сборкой различной техники, заявила о приостановке производства бренда Huawei.
Обновлено в 04:05
Общество
В Петербурге на оформление ЕКП подали заявки 38 тысяч человек
На оформление ЕКП в период с 6 мая по 1 июня подали 38 тысяч горожан, и порядка 7 тысяч человек уже имеют её на руках.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Миссия ООН осудила полицию Косова за чрезмерное применение силы
Специальное подразделение полиции непризнанного Косова применило "чрезмерную" силу во время вторжения на сербскую территорию 28 мая.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Объявлена дата проведения похорон Рейеса
Тело бывшего полузащитника мадридского "Реала", английского "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса будет захоронено 3 июня, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Недвижимость
Пермь стала третьей по росту стоимости новостройки
Относительно мая прошлого года, наиболее подорожали квартиры в Казани — на 20%, до 80,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Пермь по этому показателю заняла третье места.
Обновлено в 07:12
Здоровье
Онищенко раскритиковал заявление о пользе укусов клещей
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс
Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Политика
МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН
Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено в 05:49
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде
Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности лихорадки денге, а также попросили туристов, планирующих отдых в Таиланде, учитывать эту информацию.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова задержали
В Иваново задержали депутата областной думы и бывшего губернатора региона Павла Конькова.
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию»
В эфире «4 канала» директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию» по примеру послевоенной Германии.
Обновлено в 04:02