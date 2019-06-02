На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТПКоммерсантъ 04:15

На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП. В результате аварии пострадали семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В пресс-службе ГИБДД Москвы «Интерфаксу» сказали о шести пострадавших.

На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП

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