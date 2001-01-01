Армия и оружие
На Курилах военные рассказали, как строят дома в сейсмоопасной зоне
На Курилах военные рассказали, как строят дома в сейсмоопасной зонеТК Звезда17 декабря в 01:10
Ход работ на островах Итуруп и Кунашир оценил командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко. На Курилах активно строят военные и социальные объекты.
ТК Звезда17 декабря в 01:10
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Четыре новых общежития для военнослужащих будут заселены в конце года на островах Итуруп и Кунашир
Интерфакс - Россия16 декабря в 22:05
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Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Британия вернется к стратегии борьбы с Россией времен холодной войны
Минобороны Великобритании возвращается к военной стратегии противодействия угрозам со стороны России, которой не следовало со времен холодной войны.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
В США смоделировали последствия ядерного удара российской АПЛ «Борей»
Специалисты издания из США We are the mighty решили смоделировать возможные последствия удара российской подводной лодки типа «Борей» по Америке.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
Более полутора тысяч мотострелков провели стрельбы в Северной Осетии
Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Северной Осетии, провели боевые стрельбы на общевойсковом полигоне Тарское.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
В ДНР заявили о планах британского спецназа похитить донецких офицеров
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
Трамп подписал указ о создании Космических сил США
Информационное агентство Associated Press опубликовало сообщение о создании Космических военных сил США, указ о чем был подписан президентом страны Дональдом Трампом.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год
Владимир Путин в ходе проведения заседания коллегии Министерства обороны обозначил первостепенные задачи для Вооруженных сил России на будущий год, сообщает RT.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие
В Алтайском крае начался оперативный сбор офицеров ЦВО
Оперативный сбор руководящего состава 41-й армии Центрального военного округа начался в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие
Названы основные направления модернизации подлодок проекта 855 «Ясень»
Корабли более поздней постройки оснащаются более совершенными техническими средствами, на них внедряются новые проектно-конструкторские решения по улучшению боевых и эксплуатационных качеств - например, по скрытности, живучести и т.д.
Обновлено вчера в 04:33
Армия и оружие
В отбитом у боевиков районе Алеппо откроют поликлинику
В Алеппо завершают строительство медицинского центра - первой поликлиники в одном из районов города, который долгое время был в руках боевиков.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Часть боевиков после поражения в Сирии переместилась в Африку — СБ РФ
После поражения в Сирии и Ираке часть боевиков переместилась в Африку, где образовала бандитские анклавы террористических группировок.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
Глава ДНР призвал ООН и ОБСЕ не допустить военных действий в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к ООН и ОБСЕ с призывом не допустить широкомасштабных военных действий на территории Донбасса.
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие
Беспилотник США провел длительную разведку западных границ России
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Северный флот России возобновил воздушное патрулирование Арктики
Отмечается, что территорию патрулируют дальние противолодочные самолеты.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
Зенитно-ракетные части перевели в Крыму на С-400
Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников уточнил, что теперь там стоят зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Обновлено вчера в 09:24