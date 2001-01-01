Армия и оружие

На Курилах военные рассказали, как строят дома в сейсмоопасной зоне
ТК Звезда
17 декабря в 01:10

Ход работ на островах Итуруп и Кунашир оценил командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко. На Курилах активно строят военные и социальные объекты.
ТК Звезда17 декабря в 01:10

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Четыре построенных на островах Итуруп и Кунашир современных общежития для военнослужащих будут заселены до нового года

ТК Звезда17 декабря в 05:07

Четыре новых общежития для военнослужащих будут заселены в конце года на островах Итуруп и Кунашир

Интерфакс - Россия16 декабря в 22:05

Видео: Минобороны активно строит жилье для военнослужащих на Курилах

Пятый канал16 декабря в 22:00
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Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

Обновлено в 02:37
Армия и оружие

Британия вернется к стратегии борьбы с Россией времен холодной войны

Минобороны Великобритании возвращается к военной стратегии противодействия угрозам со стороны России, которой не следовало со времен холодной войны.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

В США смоделировали последствия ядерного удара российской АПЛ «Борей»

Специалисты издания из США We are the mighty решили смоделировать возможные последствия удара российской подводной лодки типа «Борей» по Америке.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

Более полутора тысяч мотострелков провели стрельбы в Северной Осетии

Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Северной Осетии, провели боевые стрельбы на общевойсковом полигоне Тарское.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

В ДНР заявили о планах британского спецназа похитить донецких офицеров

Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие

Трамп подписал указ о создании Космических сил США

Информационное агентство Associated Press опубликовало сообщение о создании Космических военных сил США, указ о чем был подписан президентом страны Дональдом Трампом.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие

Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год

Владимир Путин в ходе проведения заседания коллегии Министерства обороны обозначил первостепенные задачи для Вооруженных сил России на будущий год, сообщает RT.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие

В Алтайском крае начался оперативный сбор офицеров ЦВО

Оперативный сбор руководящего состава 41-й армии Центрального военного округа начался в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие

Названы основные направления модернизации подлодок проекта 855 «Ясень»

Корабли более поздней постройки оснащаются более совершенными техническими средствами, на них внедряются новые проектно-конструкторские решения по улучшению боевых и эксплуатационных качеств - например, по скрытности, живучести и т.д.
Обновлено вчера в 04:33
Армия и оружие

В отбитом у боевиков районе Алеппо откроют поликлинику

В Алеппо завершают строительство медицинского центра - первой поликлиники в одном из районов города, который долгое время был в руках боевиков.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие

Часть боевиков после поражения в Сирии переместилась в Африку — СБ РФ

После поражения в Сирии и Ираке часть боевиков переместилась в Африку, где образовала бандитские анклавы террористических группировок.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие

Глава ДНР призвал ООН и ОБСЕ не допустить военных действий в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к ООН и ОБСЕ с призывом не допустить широкомасштабных военных действий на территории Донбасса.
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие

Беспилотник США провел длительную разведку западных границ России

Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Северный флот России возобновил воздушное патрулирование Арктики

Отмечается, что территорию патрулируют дальние противолодочные самолеты.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие

Зенитно-ракетные части перевели в Крыму на С-400

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников уточнил, что теперь там стоят зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Обновлено вчера в 09:24
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Самый южный остров Большой гряды Курильских островов. Согласно административно-территориальному делению России входит в Южно-Курильский городской округ Сахалинской области; принадлежность острова России оспаривает Япония, которая рассматривает его как часть своего округа Нэмуро губернаторства Хоккайдо.
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Итуруп
Остров
Остров южной группы Большой гряды Курильских островов, самый крупный остров архипелага. Согласно административно-территориальному устройству России входит в состав Курильского городского округа Сахалинской области. Принадлежность острова оспаривает Япония, которая рассматривает его территорию как часть субпрефектуры Нэмуро префектуры Хоккайдо. По самой распространённой версии название острова Итуруп восходит к слову «этороп», что в переводе с айнского языка означает «медуза».
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