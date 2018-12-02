Первый день нового розыгрыша Кубка мира по биатлону завершился в словенской Поклюке смешанной эстафетой. Победителем соревнований стала французская команда. Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад и Симон Детье с четырьмя промахами показали время 1:10:02, 8.

Россия стала четвертой в смешанной эстафете на КМ по биатлону

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