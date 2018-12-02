Спорт

На Кубке мира в Поклюке стартовала смешанная эстафета
Нева Спорт
08:35

На первом этапе Кубка мира по биатлону стартовала вторая гонка — смешанная эстафета. Первый этап в составе сборной России пробежит Ирина Старых, эстафету примет Екатерина Юрлова-Перхт. Затем в бой вступит Дмитрий Малышко, а бороться за итоговое распределение мест будет Александр Логинов.
Нева Спорт08:35

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Россия — только 7-я в первой гонке биатлонного сезона. Вы ждали чего-то другого?

Sport24.ru08:15

На Кубке мира в Поклюке стартовала смешанная эстафета

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В Поклюке стартует новый сезон в Кубке мира по биатлону

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Спорт-Экспресс29 ноября в 16:15
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 10:06, Ашберн
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