На первом этапе Кубка мира по биатлону стартовала вторая гонка — смешанная эстафета. Первый этап в составе сборной России пробежит Ирина Старых, эстафету примет Екатерина Юрлова-Перхт. Затем в бой вступит Дмитрий Малышко, а бороться за итоговое распределение мест будет Александр Логинов.

На Кубке мира в Поклюке стартовала смешанная эстафета

Футбол Футбол Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020 Именно шотландцы станут главным соперником нашей сборной за выход на Евро-2020, и в одном можно не сомневаться - матчи с этой командой отнимут у российских футболистов огромное количество сил.

Футбол Футбол Голы Игнатьева и Сулейманова принесли «Краснодару» победу над «Уралом» В поединке 16-го тура команда Мурада Мусаева принимала на своем домашнем стадионе екатеринбургский «Урал» и переиграла соперника — 2:0. Оба гола были забиты во второй половине встречи, их авторами стали форварды «Краснодара» Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

Спорт Спорт Мартен Фуркад: «Уверен, что правильно передал эстафету Дестье» Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что правильно передал эстафету своему партнеру по команде Симону Дестье в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.

Автоспорт Автоспорт Хэмилтон упал с мотоцикла на любительских заездах Действующий чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон не справился с управлением и упал с мотоцикла во время любительских заездов.

Единоборства Единоборства Уайлдер намерен провести реванш с Фьюри В ночь с 1 по 2 декабря по московскому времени в Лос-Анджелесе состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке которого встретились чемпион мира в супертяжелой весовой категории по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер, а также бывший чемпион мира британец Тайсон Фьюри.

Футбол Футбол «Спартак» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита московского дерби Букмекеры назвали фаворита матча 16-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Начало встречи 2 декабря 2018 года запланировано на 19:00 мск.

Хоккей Хоккей Бэбкок: поставлю Нюландера в состав, как только появится возможность В последнее время 22-летний хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента и тренировался с молодёжным составом шведской команды АИК.

Футбол Футбол Нисимура выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против «Ростова»

Футбол Футбол Моуринью вновь жестко раскритиковал Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вновь жестко раскритиковал полузащитника клуба Поля Погба, передает "Советский спорт".