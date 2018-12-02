Спорт
На первом этапе Кубка мира по биатлону стартовала вторая гонка — смешанная эстафета. Первый этап в составе сборной России пробежит Ирина Старых, эстафету примет Екатерина Юрлова-Перхт. Затем в бой вступит Дмитрий Малышко, а бороться за итоговое распределение мест будет Александр Логинов.
Нева Спорт08:35
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