Футбол
На Кубке Америки начинается жара: бразильцы распечатают плей-оффСоветский спорт вчера в 10:55
Последний матч Бразилия у Парагвая выиграла уверенно (3:0 в отборе к ЧМ-2018, при незабитом Неймаром пенальти). А вот последнюю встречу на Копа Америка в 2015-м проиграла по пенальти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Скучно, но надежно — именно так Бразилия пройдет в полуфинал. Прогнозы на 1/4 финала Кубка Америки
Sport24.ru26 июня в 21:45
Бразилия — Парагвай. Прогноз (к. 1.82) и ставки на тоталы в матче Кубка Америки 28 июня 2019 года
LiveSport.ru26 июня в 08:30
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:49, Вашингтон
Общество
Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине
Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине - Белый дом.
Обновлено в 02:33
Общество
Выпущенные на волю косатки движутся к Шантарским островам
Две косатки из приморской бухты Средней, выпущенные в море в Сахалинском заливе, двигаются в сторону Шантарских островов, где они были выловлены.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Как Литва готовится к войне с Россией, рассказал The National Interest
Обозреватель The National Interest Стивен Пайфер побывал в Литве вместе с делегацией НАТО и рассказал, что страна делает для улучшения обороноспособности.
Обновлено 26 июня в 12:43
Происшествия
На трассе в Ульяновской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе в Ульяновской области, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 01:50
Экономика
Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019
Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты в Тунисе
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрывы в Тунисе, сообщает Reuters со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq, а также на портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в соцсетях.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Уголовное дело возбуждено в отношении главы автодилера «Рольф»
В отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова и ряда руководителей компании возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 09:02
Авто
В Россию возвращаются автомобили Ravon
Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено 26 июня в 05:51
Политика
Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей
Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В ДТП на трассе «Кола» пострадали три человека
Обновлено в 00:21
Единоборства
Альварес может провести поединок с Ковалевым
Обновлено в 01:32
Хоккей
«Сочи» выменял Орлович-Грудкова у СКА
Питерцы получили спортивные права на защитника Даниила Мироманова. В прошлом сезоне 23-летний Орлович-Грудков играл в ВХЛ за «СКА-Неву».
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Пассажирский самолет разбился в Бурятии
В Бурятии разбился пассажирский самолет Ан-24, сообщают РИА Новости. Сегодня утром он вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 02:33
Политика
Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Общество
Определились самые популярные у иностранных туристов регионы России
Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край возглавили рейтинг самых популярных регионов у иностранных туристов.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
«Невидимый» для самолетов радар создали в России
Гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров заявил, что в России создана пассивная радиолокационная станция "Тропа", которая является "невидимой" для самолетов и дронов-разведчиков.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Раскрыты характеристики баллистической ракеты «Сармат»
Тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» были впервые обнародованы на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Ляшко обвинил Зеленского в госизмене
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко попросил правоохранительные органы проверить слова президента страны Владимира Зеленского о том, что он знал о предстоящем возврате России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 18:30
Единоборства
Иван Штырков расторг контракт с UFC из-за положительной допинг-пробы
Первый тест, взятый сразу после подписания контракта с UFC, не показал в организме Штыркова запрещенных препаратов, но результат был атипичным.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Общество
В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов
В московских аэропортах из-за непогоды задержано 37 рейсов, еще 10 отменено.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 17:02