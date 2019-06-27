Футбол

На Кубке Америки начинается жара: бразильцы распечатают плей-оффСоветский спорт вчера в 10:55

Последний матч Бразилия у Парагвая выиграла уверенно (3:0 в отборе к ЧМ-2018, при незабитом Неймаром пенальти). А вот последнюю встречу на Копа Америка в 2015-м проиграла по пенальти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Кубке Америки начинается жара: бразильцы распечатают плей-офф

Советский спортвчера в 10:55

Бразилия — Парагвай, конкурс прогнозов на матч Кубка Америки-2019

Чемпионатвчера в 11:15

Бразилия - Парагвай: прогноз на 1/4 финала Кубка Америки

Prognozist26 июня в 11:01

Генич: исторически именно Парагвай снимал Бразилию с пробега

Газета.Ruвчера в 02:55

Скучно, но надежно — именно так Бразилия пройдет в полуфинал. Прогнозы на 1/4 финала Кубка Америки

Sport24.ru26 июня в 21:45

Тите: «Не стоит недооценивать Парагвай»

Sport.ruвчера в 04:59

Бразилия — Парагвай. Прогноз (к. 1.82) и ставки на тоталы в матче Кубка Америки 28 июня 2019 года

LiveSport.ru26 июня в 08:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:49, Вашингтон
Общество

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Происшествия

В районе Химок произошел сбой в движении поездов

Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине

Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине - Белый дом.
Обновлено в 02:33
Общество

Выпущенные на волю косатки движутся к Шантарским островам

Две косатки из приморской бухты Средней, выпущенные в море в Сахалинском заливе, двигаются в сторону Шантарских островов, где они были выловлены.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Как Литва готовится к войне с Россией, рассказал The National Interest

Обозреватель The National Interest Стивен Пайфер побывал в Литве вместе с делегацией НАТО и рассказал, что страна делает для улучшения обороноспособности.
Обновлено 26 июня в 12:43
Происшествия

На трассе в Ульяновской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе в Ульяновской области, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 01:50
Экономика

Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019

Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

ИГ взяло ответственность за теракты в Тунисе

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрывы в Тунисе, сообщает Reuters со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq, а также на портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в соцсетях.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

Обвинение попросило суд объединить два дела о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:37
Политика

Туск ответил на слова Путина о либеральной идее

Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении главы автодилера «Рольф»

В отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова и ряда руководителей компании возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 09:02
Авто

В Россию возвращаются автомобили Ravon

Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено 26 июня в 05:51
Политика

Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей

Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.
Обновлено в 01:23
Происшествия

В ДТП на трассе «Кола» пострадали три человека

Обновлено в 00:21
Единоборства

Альварес может провести поединок с Ковалевым

Обновлено в 01:32
Хоккей

«Сочи» выменял Орлович-Грудкова у СКА

Питерцы получили спортивные права на защитника Даниила Мироманова. В прошлом сезоне 23-летний Орлович-Грудков играл в ВХЛ за «СКА-Неву».
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

Пассажирский самолет разбился в Бурятии

В Бурятии разбился пассажирский самолет Ан-24, сообщают РИА Новости. Сегодня утром он вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 02:33
Политика

Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24

Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Общество

Определились самые популярные у иностранных туристов регионы России

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край возглавили рейтинг самых популярных регионов у иностранных туристов.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие

«Невидимый» для самолетов радар создали в России

Гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров заявил, что в России создана пассивная радиолокационная станция "Тропа", которая является "невидимой" для самолетов и дронов-разведчиков.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

Раскрыты характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» были впервые обнародованы на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 13:00
Футбол

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Парагвай по пенальти

Обновлено в 00:31
Политика

Ляшко обвинил Зеленского в госизмене

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко попросил правоохранительные органы проверить слова президента страны Владимира Зеленского о том, что он знал о предстоящем возврате России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 18:30
Единоборства

Иван Штырков расторг контракт с UFC из-за положительной допинг-пробы

Первый тест, взятый сразу после подписания контракта с UFC, не показал в организме Штыркова запрещенных препаратов, но результат был атипичным.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП

В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Общество

В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов

В московских аэропортах из-за непогоды задержано 37 рейсов, еще 10 отменено.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное