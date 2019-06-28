Футбол
На Кубке Америки — пора четвертьфиналов. Нас могут ждать сенсацииМатч ТВ 26 июня в 10:30
Эквадор переживает смену поколений. Итог центрального матча группового этапа — Уругвай против Чили — подарил первым свидание с перуанцами и дополнительный день отдыха, а чемпионы последних двух Кубков Америки должны будут бороться с Колумбией, не проигравшей еще ни разу на турнире.
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