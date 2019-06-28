Футбол

На Кубке Америки — пора четвертьфиналов. Нас могут ждать сенсацииМатч ТВ 26 июня в 10:30

Эквадор переживает смену поколений. Итог центрального матча группового этапа — Уругвай против Чили — подарил первым свидание с перуанцами и дополнительный день отдыха, а чемпионы последних двух Кубков Америки должны будут бороться с Колумбией, не проигравшей еще ни разу на турнире.
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Кубок Америки-2019. Прогнозы букмекеров на матч Венесуэла – Аргентина

Букмекеры.рфвчера в 16:30

«Флуминенсе» подарил Месси и другим игрокам сборной Аргентины особую форму

Sportmail.ruвчера в 09:00

Прогноз и ставка на матч Венесуэла - Аргентина, 1/4 финала

ODDS.ruвчера в 07:11

Венесуэла — Аргентина. Прогноз (к. 3.75) и ставки на четвертьфинальный матч Кубка Америки 28 июня 2019 года

LiveSport.ruвчера в 03:00

На Кубке Америки — пора четвертьфиналов. Нас могут ждать сенсации

Матч ТВ26 июня в 10:30
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:49, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Обновлено в 09:39
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено в 18:45
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Зеленский дал украинское гражданство 14 иностранным боевикам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранным гражданам, «принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».
Обновлено в 06:43
Общество

Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге

Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов.
Обновлено в 17:54
Общество

«Я думал, у вас будет действительно опасно»

Согласно исследованиям компании Boston Consulting Group и данным «стартап-барометра» британской аудиторско-консалтинговой компании EY, Москва входит в топ-5 городов мира, наиболее благоприятных для запуска технологических стартапов и привлечения инвестиций.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание для пьяных водителей. Поправки были внесены в 264 статью УК РФ.
Обновлено в 04:59
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

Обновлено в 03:07
Политика

Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.
Обновлено в 08:22
Политика

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам.
Обновлено в 06:25
Общество

В России утвердили список запрещенных животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Общество

Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»

В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Глава МВД Грузии пообещал не впускать депутата Госдумы Гаврилова

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сообщил, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова больше не пустят в страну.
Обновлено в 12:16
Политика

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено в 05:20
Политика

Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения

Гапонцев подал иск к Минфину США в декабре минувшего года. В нем бизнесмен указывал, что начал терять контрагентов.
Обновлено в 19:09
Футбол

В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон

Обновлено в 12:54
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Происшествия

Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Топ-менеджера «Рольфа» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро по делу о валютных махинациях на 4 млрд руб. Срок домашнего ареста установлен до 25 августа.
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Зубков не вернул золотые медали ОИ-2014

Обладатель золота Олимпийских игр 2014 года бобслеист Александр Зубков заявил, что не возвращал медаль.
Обновлено в 16:15
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
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Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено в 10:58
Автоспорт

Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
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Миллер пошутил о судьбе транзита российского газа через Украину

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер пошутил о транзите российского газа через Украину с 1 января по истечению действующего контракта.
Обновлено в 10:13
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Популярная комедийная актриса Мелисса МакКарти может сыграть роль главной антагонистки Урсулы в художественном фильме студии Walt Disney "Русалочка", который будет основан на классическом мультфильме 1989 года выпуска.
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На этой неделе компания представила первый в мире OLED-экран с соотношением сторон 20:1 и разрешением 3840 х 160 пикселей.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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