Футбол

На Кубке Америки — пора четвертьфиналов. Нас могут ждать сенсацииМатч ТВ 26 июня в 10:30

Эквадор переживает смену поколений. Итог центрального матча группового этапа — Уругвай против Чили — подарил первым свидание с перуанцами и дополнительный день отдыха, а чемпионы последних двух Кубков Америки должны будут бороться с Колумбией, не проигравшей еще ни разу на турнире.
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Экспресс дня 28 июня. Прогнозы и ставки на футбол

LiveSport.ru03:12

Кубок Америки-2019. Прогнозы букмекеров на матч Венесуэла – Аргентина

Букмекеры.рфвчера в 16:30

«Флуминенсе» подарил Месси и другим игрокам сборной Аргентины особую форму

Sportmail.ruвчера в 09:00

Прогноз и ставка на матч Венесуэла - Аргентина, 1/4 финала

ODDS.ruвчера в 07:11

На Кубке Америки — пора четвертьфиналов. Нас могут ждать сенсации

Матч ТВ26 июня в 10:30

Кубок Америки 2019: прогноз на 1/4 финала Венесуэла vs Аргентина 28 июня

LoginCasino.com25 июня в 10:28
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:11, Вашингтон
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

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В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

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Овен Астрологический прогноз для Овнов сулит новые знакомства, расширения круга общения, не исключено начало романтических отношений.
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По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
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Общество

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Общество

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Лидеры стран ЕС, присутствующие на саммите G20 в Осаке, договорились о том, что кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер не будет председателем Еврокомиссии.
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Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
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Международный форум «Армия-2019» открылся для массового посещения

Сегодня на Международном форуме «Армия-2019» стартовали дни массового посещения. До сих пор выставка была открыта для специалистов.
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Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
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Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
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Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

Обновлено в 07:01
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Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой

В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.
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Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

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Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии

Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
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Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

В США приговорили к пожизненному заключению Джеймса Алекса Филдса, который в 2017 году наехал на толпу ультраправых и леворадикальных активистов.
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Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
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Минздрав РФ ужесточит контроль качества донорской крови

Минздравом России сформулированы новые требования для подготовки и использования донорской крови.
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Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни

Ничего подлого, уверяют родные Алибасова, они не делали, ведь он шоумен, а значит, даже на собственном горе может делать деньги.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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