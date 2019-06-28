Футбол

На Кубке Америки — пора четвертьфиналов. Нас могут ждать сенсацииМатч ТВ 26 июня в 10:30

Эквадор переживает смену поколений. Итог центрального матча группового этапа — Уругвай против Чили — подарил первым свидание с перуанцами и дополнительный день отдыха, а чемпионы последних двух Кубков Америки должны будут бороться с Колумбией, не проигравшей еще ни разу на турнире.
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Венесуэла – Аргентина: прогноз на футбол от Lucky forecast

Legalbetвчера в 08:47

Экспресс дня 28 июня. Прогнозы и ставки на футбол

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На Кубке Америки — пора четвертьфиналов. Нас могут ждать сенсации

Матч ТВ26 июня в 10:30

Прогноз и ставка на матч Венесуэла - Аргентина, 1/4 финала

ODDS.ru27 июня в 07:11
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Интернет

«Google Карты» начнут предупреждать о переполненности транспорта

Как отметила Google, нововведение увеличит шансы пассажиров найти свободное место. Вторая функция будет показывать задержки транспорта.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия

В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире

В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Интернет

Создатели «раздевающего» приложения закрыли проект

Сервис DeepNude, «раздевающий» девушек на фотографиях, закрывается спустя несколько дней после запуска, заявили разработчики приложения в Twitter.
Обновлено вчера в 02:05
Происшествия

Федеральную трассу «Сибирь» затопило в Иркутской области

Шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» затоплен в Тулуне Иркутской области в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили торговые отношения и Украину

Обновлено вчера в 03:30
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400

В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика

МРФ-2019 охватит все актуальные направления развития рыбного рынка

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (6 +) состоятся 10 – 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум".
Обновлено вчера в 09:56
Экономика

С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому

С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Политика

Трамп поделился впечатлением от встречи с Си Цзиньпином

Обновлено в 00:30
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске

Обновлено вчера в 13:51
Политика

Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»

Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

Основатель «Рольфа» Петров обвинен в незаконных валютных операциях

В отношении председателя совета директоров сети автосалонов "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по подложным документам, сообщается на сайте СКР.
Обновлено 27 июня в 10:53
Политика

Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию

Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:52
Автоспорт

Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике

Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
Обновлено вчера в 10:43
Политика

Журналисты оценили состояние Меркель на встрече с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Японии выглядела бодро, пишет 29 июня «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner

Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

Поезда между Москвой и Петербургом опаздывали из-за воров

Обновлено вчера в 01:56
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 03:05
Футбол

Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии

Обновлено вчера в 16:10
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Один человек погиб, шесть пострадали при ДТП в центре Перми

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу в центре Перми на улице Окулова, в результате него один человек погиб, шестеро пострадали.
Обновлено в 00:28
Гаджеты

Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено 27 июня в 09:40
Происшествия

Интерпол задержал петербургского бизнесмена в Испании

Петербургский предприниматель Марсель Магдеев, обвиняемый в незаконных финансовых операциях, не смог скрыться и обезопасить себя в Испании.
Обновлено вчера в 14:06
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Венесуэла
Государство
Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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Аргентина
Государство
Второе по территории и третье по населению государство Южной Америки, состоящее из 24 административных единиц - 23 провинций и федерального столичного округа Буэнос-Айрес.
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