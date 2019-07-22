с чего всё началось

В Белореченском районе 46-летнего жителя села Великовечное обвиняют в незаконном лишении свободы малолетнего сына.

На Кубани задержали отца, который посадил на цепь 10-летнего сына

Общество «Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.

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Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя 1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.

Здоровье Московский ученый назвал возможные причины массовой гибели пчел Напомним, ранее в Россельхознадзоре основной причиной массовой гибели пчел назвали бесконтрольное использование пестицидов в процессе обработки полей.

Общество Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе «второго Чернобыля» в России Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".

Авто Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России с двухлитровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 245 лошадиных сил при 370 Нм крутящего момента.

Культура В Италии дни России открыли выставкой в честь Достоевского В Мерано, городе на севере Италии, известном лечебным горным климатом, открылась выставка художественных работ, посвященных роману Федора Достоевского «Идиот», сообщает ТАСС.

Авто Назван срок, за который в России можно накопить на новый автомобиль Аналитики «Автостата» решили подсчитать, сколько времени потребуется среднестатисчтическому россиянину с такой заработной платой, чтобы накопить на новый автомобиль.

Технологии В Москве сегодня протестировали систему электронного голосования Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах в Мосгордуму 8-го сентября в трех избирательных округах.

Экономика Производители товаров и продуктов уменьшают размеры упаковок За последние шесть лет производители повседневных товаров и продуктов уменьшили размеры упаковок в общей сложности на 7-20 процентов.

Футбол «Локомотив» может купить опорника «Маккаби» Переца за 4 млн евро Сумма трансфера может составить около 4 миллионов евро. В прошедшем сезоне чемпионата Израиля Перец провел 31 матч и забил 8 голов.

Политика Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика» Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.

Политика Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле.

Политика Шмелева: ОНФ будет держать на контроле ситуацию с качеством школьного питания, пока все проблемы в этой сфере не будут решены Общероссийский народный фронт продолжит держать на контроле ситуацию с доступностью и качеством школьного питания до тех пор, пока Движение не будет иметь точных данных о том, что все проблемы в этой сфере решены.

Футбол «Ньюкасл» приобрёл футболиста «Хоффенхайма» за рекордную сумму Сумма перехода не разглашается. При этом в «Ньюкасле» утверждают о рекордном трансфере в истории клуба.

Политика Лавров рассказал о попытках США «оторвать» Грузию от России Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о попытке западных стран, во главе которых стоит США, отделить Грузию от России.

Происшествия Северная Корея задержала российское судно Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".

Политика Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.

Музыка Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение песни Цоя Metallica Гитарист «Кино» Юрий Каспарян прокомментировал исполнение кавера на песню Цоя «Группа крови» Metallica в Лужниках.

Политика Константин Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия Два человека погибли в ДТП с автобусом под Волгоградом Муж и жена, ехавшие в кроссовере Kia Sportage, погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Волгоградом, их шестилетний ребенок получил травмы, информация о пострадавших в автобусе уточняется.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.