Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами делаРИА Новости 04:45

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
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«Сдирание кожи с продажного судьи» не признали оскорблением

Газета.Ru16:19

Суд решил не наказывать бизнесмена, приславшего документы в конверте с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи»

КП - Кубань11:31

Конверт с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи» не признали оскорблением суда

Коммерсантъ11:22

На Кубани в суд конверт «Сдирание кожи с продажного судьи» прислали случайно

Кубань 2412:34

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

РИА Новости04:45

Кубанский суд потребовал объяснений от заявителя из-за конверта с изображением картины «Сдирание кожи с продажного судьи»

Свободные Медиавчера в 10:31

На Кубани суд проверит изображение на конверте на предмет неуважения к правосудию

Коммерсантъ Ростов-на-Донувчера в 07:46
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Общество

Роскачество нашло в чае плесень и кишечную палочку

Роскачество обнаружило бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая, говорится в сообщении организации.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия

В японском метро поезд сошел с рельсов

В городе Иокогама, расположенном рядом с Токио, на одной из линий метро поезд сошел с рельсов.
Обновлено в 21:59
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома

Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено в 05:56
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено в 21:27
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ

Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено в 05:17
Хоккей

Источник: Сушинский и Хацей могут покинуть «Авангард»

Президент "Авангарда" Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям омского хоккейного клуба Евгений Хацей могут покинуть организацию, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Обновлено в 10:15
Общество

YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома в Чите

Обновлено в 21:57
Авто

Внедорожники Haval теперь выпускают в Тульской области

Завод будет выпускать автомобили методом полного цикла, а первой моделью, которая сойдет с конвейера в 2019 году, станет кроссовер Haval F7.
Обновлено в 09:28
Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 13:59
Экономика

СМИ обвинили российское электричество в массовых сокращениях в Эстонии

Эстонские СМИ обвинили Россию в сокращении рабочих мест в стране.
Обновлено в 22:37
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Футбол

Месси продолжает верить в победу на чемпионате мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси надеется, что сможет стать чемпионом мира.
Обновлено в 21:45
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35
Шоу-бизнес

Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы

Обновлено в 19:00
Политика

Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву

Как Червоненко рассказал в эфире телеканала NewsOne, отношения между странами ухудшились как раз из-за того, что "власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией".
Обновлено в 22:17
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес

Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти

Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы.
Обновлено в 20:34
Политика

Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины

Обновлено в 17:13
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 21:38
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Наука

Камчатке угрожает извержение мощного вулкана

Обновлено в 14:55
Армия и оружие

Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии

Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Энергетика

ФАС нашла новый способ сдержать подорожание бензина

Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые.
Обновлено в 17:50
Футбол

Неймар получил травму в матче с Катаром

Форвард был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 21-й минуте игры. Степень тяжести повреждения Неймара на данный момент неизвестна.
Обновлено в 22:00
Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

Обновлено в 12:01
Армия и оружие

США нарушили договоренность с Россией по Сирии

Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые показала дочь

Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.
Обновлено в 19:47
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
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Картина-диптих нидерландского художника Герарда Давида, закончена в 1498 году. Картина была написана для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге и была призвана напоминать о необходимости судить справедливо. В настоящее время выставлена в Муниципальной художественной галерее в Брюгге.
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