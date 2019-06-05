Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами делаРИА Новости 04:45

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
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«Сдирание кожи с продажного судьи» не признали оскорблением

Газета.Ru16:19

Суд решил не наказывать бизнесмена, приславшего документы в конверте с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи»

КП - Кубань11:31

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

РИА Новости04:45

Краснодарский арбитраж не нашел оскорбления в конверте с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи»

Юга.ру13:06

На Кубани в суд конверт «Сдирание кожи с продажного судьи» прислали случайно

Кубань 2412:34

Конверт с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи» не признали оскорблением суда

Коммерсантъ11:22

Кубанский суд потребовал объяснений от заявителя из-за конверта с изображением картины «Сдирание кожи с продажного судьи»

Свободные Медиавчера в 10:31
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Происшествия

Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера

Обновлено в 15:38
Общество

ВШЭ расформирует департамент политологии

Высшая школа экономики (ВШЭ) объединит департамент политической науки и департамент государственного и муниципального управления.
Обновлено в 16:25
Космос

Спутник «Ямал-601» не вышел на рабочую орбиту

После отделения от разгонного блока «Бриз-М» спутник «Ямал-601» не сумел выйти на рабочую орбиту из-за неполадок с двигателем.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".
Обновлено в 11:07
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 11:06
Политика

Кучма предложил снять блокаду с Донбасса

Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 15:48
Происшествия

МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Политика

Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В штате Нью-Мексико прогремел взрыв в одном из аэропортов

Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати

Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Задержан начальник колонии Копейска

5 июня сотрудники ФСБ задержали за взятку начальника колонии № 15 Копейска Владимира Ульянова.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Авто

Посмотрите, как старый фургон VW с двигателем Porsche штурмует Нюрбургринг

Обновлено в 14:00
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Россия получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся.
Обновлено 03 июня в 11:14
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество

Роскачество нашло в чае плесень и кишечную палочку

Роскачество обнаружило бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая, говорится в сообщении организации.
Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

Обновлено в 01:59
Футбол

Шаронов может возглавить «Рубин»

Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.
Обновлено в 14:16
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Происшествия

На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка

Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.
Обновлено в 15:24
Авто

Jaguar Land Rover и BMW вместе разработают электромоторы

Команда Jaguar Land Rover и эксперты BMW Group будут работать над новыми электрическими силовыми установками, параллельно разрабатывая системы, которые будут соответствовать специфике продукции каждой из компаний.
Обновлено в 10:20
Культура

Кинокомпанию, которая судится с BadComedian, могут проверить

Депутат Государственной думы Валерий Рашкин от КПРФ отправил запрос Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой просит проверить законность получения господдержки киностудией KD Studios (бывшая Kinodanz), которая подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian), сообщает РБК.
Обновлено в 06:43
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Экономика

После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено в 12:59
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В Ubisoft Store началась распродажа в честь E3 2019

Ubisoft запустила распродажу в магазине Uplay, приуроченную к старту E3 2019.
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Шоу-бизнес

Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына

Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына в день его рождения Примечательно, что в комментариях к посту разразились ожесточенные споры на тему того, имеет ли право Водянова называть Арно своим мужем, если официально они не женаты.
Обновлено вчера в 18:22
Футбол

Португалия — Швейцария 3:1

Финальный турнир футбольной Лиги наций пройдёт в Португалии с 5 по 9 июня.
Обновлено в 02:46
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17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
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