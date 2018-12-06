Происшествия
На Кубани шесть человек погибли в ДТП со «скорой»
На Кубани шесть человек погибли в ДТП со «скорой»Российская газета01:09
В ДТП погибли шесть человек, находившиеся в ВАЗ 2114, в том числе двое детей. Трое сотрудников "скорой помощи" и один пассажир легковушки госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Как стало известно, двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Российская газета01:09
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Происшествия
В Москве подросток пришел в школу с ножом
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Происшествия
В Сочи из-за ливня обрушился временный автомобильный мост
В Сочи в результате выпадения обильных осадков обрушился временный автомобильный мост через реку Чахцуцыр в Адлерском районе.
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У берегов Японии столкнулись два военных самолета США
У берегов Японии столкнулись два военных самолета США – истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130.
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Происшествия
В Иркутской области шестилетний мальчик замерз насмерть
Шестилетний мальчик насмерть замерз в селе Верхний Кукут Иркутской области, уйдя ночью из дома, пока родители были на пожаре в местной школе.
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Происшествия
В Москве задержан подозреваемый в жестоком убийстве девушки
Следователи задержали подозреваемого в жестоком убийстве девушки в лесу на востоке Москвы.
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Происшествия
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Волков стал вторым гражданином РФ и третьим человеком, который скончался в иммиграционной тюрьме США за последнее время.
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Происшествия
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Происшествия
В Тбилиси задержали зятя президента Грузии
Ведомство не приводит их имен, но телеканал «Рустави-2» уточняет, что один из задержанных — зять действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили — Миндия Гогочури.
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Происшествия
В Москве автобус столкнулся с грузовиком
На юге Москвы рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.
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Происшествия
Возбуждено дело об отравлении 20 детсадовцев в Петербурге
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с заболеванием 20 воспитанников частного детского сада на Васильевском острове.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Верблюд погиб в ДТП в Иркутской области
В Иркутской области опрокинулся цирковой грузовик, перевозивший двух верблюдов, одно животное погибло. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Астраханской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек
По предварительной информации, в автобусе находилось 14 человек, пятеро с травами различной степени тяжести доставлены в областную больницу.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Двухлетний ребёнок погиб в Сертолово, застряв в кровати
По информации полиции, голова двухлетнего мальчика застряла между плашками детской кровати.
Обновлено в 03:40