Экономика
На Кубани построят автоматическую сеть АЗСКраснодарские известия вчера в 02:33
В рамках РИФ-2019 Кубань заключила три соглашения с организациями потребительской сферы на сумму более 3,5 млрд рублей.
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Политика
Неизвестные повесили российский флаг на соборе в Солсбери
Неизвестные повесили российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В массовой драке в Москве погибли два человека
У станции метро «Волгоградский проспект» в Москве произошла массовая драка, в результате которой погибли два человека.
Обновлено в 01:26
Политика
Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»
Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 02:53
Экономика
Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA
Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Обновлено в 07:09
Происшествия
Пассажир упал на рельсы станции метро «Рязанский проспект»
Как сообщалось, 12 февраля двое мужчин упали на рельсы в столичном метро из-за головокружения - один на станции "Селигерская", другой на станции "Славянский бульвар".
Обновлено в 05:37
Спорт
Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира в итальянском Конье.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Участница шоу «Голос» насмерть сбила человека
Москвичка за рулем BMW X6 насмерть сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве. ДТП произошло вечером 16 февраля.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник
Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Политика
Лавров пожалел американцев, не понимающих бесполезность санкций
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря об очередном пакете санкций, который готовят США в отношении России, заявил, что ему жаль американцев, которые еще не поняли бесполезность этих ограничений.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Париже начался юбилейный марш «желтых жилетов»
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
В США не хотят, чтобы Асад вернул контроль над северо-востоком Сирии
Соединенные Штаты не хотят, чтобы правительство президента Башара Асада вернуло контроль над северо-востоком Сирии.
Обновлено в 06:10
Общество
В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража
Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
ОАЭ попросили Россию модернизировать комплекс «Панцирь»
Объединенные Арабские Эмираты попросили Россию модернизировать направляемые в эту страну комплексы «Панцирь-С1», заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Глыба льда упала на девочку в Петербурге
Обновлено в 06:00
Общество
В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» рассказал о работе над безэкипажным танком будущего
Корпорация «Уралвагонзавод» формирует облик безэкипажного танка будущего, сообщил гендиректор – главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в «Уралвагонзавод») Андрей Терликов.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.
Обновлено в 05:44
Спорт
Дина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Дина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Перестрелка произошла на севере столицы
По свидетельствам очевидцев на севере Москвы в воскресенье, 17 февраля, произошла перестрелка.
Обновлено в 07:54
Политика
Волкер заявил, что Россия взяла паузу в переговорах по Донбассу
Россия не проявляет интереса ко встрече и не желает предпринимать действий по урегулированию конфликта в Донбассе во время президентской кампании на Украине, заявил представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 07:56
Футбол
Поляков: спасибо Лукашенко и Путину за новый лимит, мы практически одна страна
Защитник «Урала» Денис Поляков прокомментировал новость, что со следующего сезона белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в России.
Обновлено в 05:19
Общество
В Петербург вернутся мороз и гололедица
В понедельник, 18 февраля, в Петербурге заметно похолодает. Температура воздуха ночью составит -8 градусов, в окрестностях до -11 градусов.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Волочкова заявила о наркозависимости Собчак
Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что мать журналистки и телеведущей Ксении Собчак однажды обратилась к ней с просьбой «спасти дочь» от влияния человека, который «подсадил ее на алкоголь и наркотики».
Обновлено в 06:02
Спорт
Тихонов об опоздании Гараничева на старт: 99,9% - это вина спортсмена
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил РИА Новости, что в большей степени опоздание биатлониста Евгения Гараничева на старт этапа Кубка мира в США является виной самого спортсмена, но тренерский штаб должен был проконтролировать спортсмена.
Обновлено в 06:49