Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына.

с чего всё началось

Как сообщает РИА Новости, житель Белореченского района приковал своего сына цепью к деревянной ножке стеллажа в сарае и уехал с женой и четырёхлетним сыном в Краснодар. Ребёнок сумел освободиться, пришёл в магазин рядом с домом и рассказал о случившемся. Работники магазина обратились в полицию.

На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских прав

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