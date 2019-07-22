Происшествия

На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских правRT на русском 11:47

Как сообщает РИА Новости, житель Белореченского района приковал своего сына цепью к деревянной ножке стеллажа в сарае и уехал с женой и четырёхлетним сыном в Краснодар. Ребёнок сумел освободиться, пришёл в магазин рядом с домом и рассказал о случившемся. Работники магазина обратились в полицию.
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с чего всё началось

Кузнецова следит за историей с посаженным на Кубани на цепь мальчиком

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына.
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