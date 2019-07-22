с чего всё началось

Житель Краснодарского края подозревается в жестоком обращении с десятилетним сыном. По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.

Здоровье Врачи назвали болезни, которых стоит опасаться летом Летом именно болезни почек и мочевого пузыря дают знать особенно часто.

Музыка Опубликован список песен, которые россияне ищут чаще всего Популярный сервис Shazam озвучил список из 10 музыкальных композиций, которые пользователи в России искали чаще всего за первые 6 месяцев этого года.

Музыка Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров.

Происшествия Число жертв пожара в детском лагере под Хабаровском возросло до трех Число погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до трех человек.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.

Политика Марк Эспер официально стал новым министром обороны США Новым министром обороны США в среду официально стал Марк Эспер, который принес присягу в присутствии выдвинувшего его кандидатуру Дональда Трампа, сообщает Белый дом.

Политика В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Экономика Патрушев объявил о планах увеличить размер квот по водным биоресурсам «Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.

Политика Константин Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя 1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.

Политика Правительство предложило создать единую базу данных россиян Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.

Происшествия В севастопольской новостройке рухнул лифт с пассажирами В Севастополе в новостройке рухнул лифт с тремя пассажирами внутри.

Армия и оружие Китай выступает за полный запрет ядерного оружия КНР выступает за полный запрет ядерного оружия, говорится в Белой книге по национальной обороне.

Политика США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Технологии Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.

Политика Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.

Происшествия На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Политика Россиянам упростили въезд в ещё одну страну Раньше путешественники могли оставаться в стране только 30 дней, но теперь продолжительность пребывания увеличивается до 90 дней.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.

Авто Volkswagen к 2022 году выведет на рынок новый компактный кроссовер Автопроизводитель планирует выпустить новый SUV на базе модели Polo во второй половине 2021 года с выходом на мировой рынок в 2022 году.

Музыка Сын Цоя оценил исполнение песни «Группа крови» группой Metallica Александр Цой прокомментировал выступление американской рок-группы Metallica, которая исполнила песню его отца Виктора Цоя «Группа крови» на московском концерте.