Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сынаРосбалт 22 июля в 12:46
Житель Краснодарского края подозревается в жестоком обращении с десятилетним сыном. По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
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с чего всё началось
- РИА Новости.РИА Новости22 июля в 11:25
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СК опубликовал видео дома в Краснодарском крае, где отец держал на цепи 10-летнего сына
Кубанские новостивчера в 13:55
На Кубани завели уголовное дело на мужчину, посадившего 10-летнего сына на цепь
Блокнот Краснодар22 июля в 12:30
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Популярный сервис Shazam озвучил список из 10 музыкальных композиций, которые пользователи в России искали чаще всего за первые 6 месяцев этого года.
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Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров.
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Происшествия
Число жертв пожара в детском лагере под Хабаровском возросло до трех
Число погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до трех человек.
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Игры
Bethesda представила расписание QuakeCon 2019
Bethesda представила расписание мероприятия.
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Раскрыт способ массовой казни в Чечне
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Происшествия
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Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
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РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
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Политика
Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
Новым министром обороны США в среду официально стал Марк Эспер, который принес присягу в присутствии выдвинувшего его кандидатуру Дональда Трампа, сообщает Белый дом.
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В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
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Обновлено вчера в 16:40
Экономика
Патрушев объявил о планах увеличить размер квот по водным биоресурсам
«Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.
Обновлено вчера в 04:33
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Константин Боровой попросил политического убежища в США
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Обновлено вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие
США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия
В севастопольской новостройке рухнул лифт с пассажирами
В Севастополе в новостройке рухнул лифт с тремя пассажирами внутри.
Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
КНР выступает за полный запрет ядерного оружия, говорится в Белой книге по национальной обороне.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Обновлено вчера в 18:09
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено 22 июля в 22:26
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Технологии
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Политика
Россиянам упростили въезд в ещё одну страну
Раньше путешественники могли оставаться в стране только 30 дней, но теперь продолжительность пребывания увеличивается до 90 дней.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Авто
Volkswagen к 2022 году выведет на рынок новый компактный кроссовер
Автопроизводитель планирует выпустить новый SUV на базе модели Polo во второй половине 2021 года с выходом на мировой рынок в 2022 году.
Обновлено вчера в 03:44
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение песни «Группа крови» группой Metallica
Александр Цой прокомментировал выступление американской рок-группы Metallica, которая исполнила песню его отца Виктора Цоя «Группа крови» на московском концерте.
Обновлено вчера в 21:16
Наука
В Британии нашли могилу галльского борца против римлян
Во время Галльской войны Юлий Цезарь писал, что жители Британии поддерживали галлов и сражались против римлян.
Обновлено вчера в 10:27