Происшествия
На Кубани из-за угрозы смерча из двух лагерей эвакуировали 250 детейРБК 15:14
В Славянском районе Краснодарского края из-за угрозы формирования смерчей в акватории Черного моря спасатели эвакуировали свыше 300 человек из двух детских лагерей. Об этом сообщает портал «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.
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Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
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Обновлено вчера в 11:30
Общество
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Футбол
«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов
Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".
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Посольство России в США выразило соболезнования в связи со стрельбой
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В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
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Задержанный в Персидском заливе танкер принадлежит Ираку
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