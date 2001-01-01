Происшествия

На Кубани из-за угрозы смерча из двух лагерей эвакуировали 250 детейРБК 15:14

В Славянском районе Краснодарского края из-за угрозы формирования смерчей в акватории Черного моря спасатели эвакуировали свыше 300 человек из двух детских лагерей. Об этом сообщает портал «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.
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