Происшествия
На Кубани из-за угрозы смерча из двух лагерей эвакуировали 250 детейРБК 15:14
В Славянском районе Краснодарского края из-за угрозы формирования смерчей в акватории Черного моря спасатели эвакуировали свыше 300 человек из двух детских лагерей. Об этом сообщает портал «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.
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Обновлено в 18:10
Армия и оружие
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Происшествия
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Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
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Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Транспорт
В метро возможны ограничения из-за концерта Дженнифер Лопес на стадионе «Динамо»
Пассажиров метро предупредили о возможных ограничениях на станциях рядом со стадионом "Динамо", где вечером 4 августа проходит концерт Дженнифер Лопес, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 15:32
Происшествия
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В результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек, 26 получили ранения.
Обновлено вчера в 17:47
Наука
Радиация в Старом свете: почему молчат европейцы
«Поджигателем» на сей раз стал научный доклад «Концентрации в воздухе и химические факторы радиоактивного рутения в результате не заявленного крупного ядерного выброса в 2017 году», подготовленный учеными из 32 стран и опубликованный в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences («Известия национальной Академии наук»).
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Политика
В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ
4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей.
Обновлено в 19:55
Происшествия
Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне
Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено в 20:07
Общество
За что английский суд заблокировал семье Бориса Минца активы на $572 млн
В июле стало известно, что суд заблокировал активы ответчиков на $572 млн.
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет военную операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США.
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Обновлено в 17:40
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Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
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Обновлено в 02:34
Происшествия
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Баскетбол
Россияне проиграли Ирану на товарищеском турнире в Москве
Напомним, что Россия, Иордания и Иран выступят на Кубке мира-2019. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.
Обновлено в 08:58
Футбол
В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Малкома
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:30