На Кубани более 650 машин застряли в снежном плену. Из-за бурана временно закрыто движение на участке трассы "Кавказ" в районе Армавира и подъезд к Майкопу. На дорогах снежные заносы, местами высотой больше метра.

На Кубани из-за непогоды заблокированы более 600 машин

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