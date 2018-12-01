Происшествия
На Кубани из-за непогоды заблокированы более 600 машин
На Кубани из-за непогоды заблокированы более 600 машинВести.Ru17:27
На Кубани более 650 машин застряли в снежном плену. Из-за бурана временно закрыто движение на участке трассы "Кавказ" в районе Армавира и подъезд к Майкопу. На дорогах снежные заносы, местами высотой больше метра.
Вести.Ru17:27
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 21:40, Ашберн
Происшествия
Трамп объявил федеральный режим ЧП на Аляске
Обновлено в 21:23
Происшествия
Двое погибли при падении небольшого самолета на жилой дом в Бразилии
Два человека погибли в результате падения небольшого самолета на жилые дома в Сан-Паулу в Бразилии, сообщает в пятницу пожарная служба города.
Обновлено в 21:31
Происшествия
Самочувствие академика Алферова улучшилось
Академик, нобелевский лауреат Жорес Алферов идет на поправку, подозрения на инсульт не подтвердились, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Российской академии наук.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Адвокат сообщил о новых обстоятельствах в деле Кокорина
Обстоятельства уголовного дела, фигурантами которого являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, изменились в пользу обвиняемых и их необходимо освободить из-под стражи, сообщила в своем Instargam адвокат Татьяна Стукалова.
Обновлено в 20:50
Происшествия
В Удмуртии завели дело после обнаружения тел двух женщин и ребенка
Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и ребенка у жилого дома в Глазове.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Суд в Австрии арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России
Суд в Линце арестовал отставного австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России, пишет Kronen Zeitung.
Обновлено в 21:15
Происшествия
Три человека погибли при столкновении легковушки и джипа в Дагестане
Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Дагестане, сообщил ТАСС представитель пресс-службы МВД по республике.
Обновлено в 21:26
Происшествия
Второе уголовное дело возбуждено после взрыва на заводе в Гатчине
Обновлено в 17:44
Происшествия
Генконсульство подтвердило гибель российской туристки на Гоа
Информацию, появившуюся ранее в СМИ, подтвердили в генконсульстве РФ в Мумбаи в пятницу, 30 ноября.
Обновлено в 15:47
Происшествия
В Китае невиновный мужчина просидел в тюрьме 23 года
Обновлено в 20:53
Происшествия
В Брюсселе проходит акция протеста «жёлтых жилетов»
Обновлено в 15:57
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Приморье
Три человека погибли во время пожара в частном доме в селе Борисовка в Приморье ночью в субботу.
Обновлено в 20:49
Происшествия
Сына Игоря Талькова задержали за вождение в пьяном виде
Игорь Тальков-младший, сын российского музыканта Игоря Талькова, опроверг информацию о том, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Следователи завели дело о пытках во «Владимирском централе»
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту пыток заключенных тюрьмы «Владимирский централ».
Обновлено в 18:33
Происшествия
Полностью ликвидировано горение в тульском ресторане «Петр Петрович»
Обновлено в 16:09