Происшествия

На Кубани из-за непогоды заблокированы более 600 машин
Вести.Ru
17:27

На Кубани более 650 машин застряли в снежном плену. Из-за бурана временно закрыто движение на участке трассы "Кавказ" в районе Армавира и подъезд к Майкопу. На дорогах снежные заносы, местами высотой больше метра.
Вести.Ru17:27

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На трассах северо-востока Кубани около 650 машин застряли в снежных заторах

РИА Новости19:13

В Краснодарском крае около 650 автомобилей застряли на заснеженных трассах

Кубанские новости16:04

На кубанских трассах в снежные заторы попали более 650 машин, в пунктах обогрева разместили 166 человек

Кубань 2415:58

На Кубани из-за снежных заносов ограничено движение по нескольким трассам

КП - Кубань14:50

Около 650 автомобилей оказались в снежных заторах на юго-востоке Кубани

Юга.ру17:43

На Кубани уже почти 700 автомобилей попали в снежные заторы

Югополис16:21

На Кубани более 600 автомобилей застряли в снежных заносах

РБК Краснодар15:41
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Происшествия

Трамп объявил федеральный режим ЧП на Аляске

Обновлено в 21:23
Происшествия

Двое погибли при падении небольшого самолета на жилой дом в Бразилии

Два человека погибли в результате падения небольшого самолета на жилые дома в Сан-Паулу в Бразилии, сообщает в пятницу пожарная служба города.
Обновлено в 21:31
Происшествия

Самочувствие академика Алферова улучшилось

Академик, нобелевский лауреат Жорес Алферов идет на поправку, подозрения на инсульт не подтвердились, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Российской академии наук.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Адвокат сообщил о новых обстоятельствах в деле Кокорина

Обстоятельства уголовного дела, фигурантами которого являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, изменились в пользу обвиняемых и их необходимо освободить из-под стражи, сообщила в своем Instargam адвокат Татьяна Стукалова.
Обновлено в 20:50
Происшествия

В Удмуртии завели дело после обнаружения тел двух женщин и ребенка

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и ребенка у жилого дома в Глазове.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Суд в Австрии арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России

Суд в Линце арестовал отставного австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России, пишет Kronen Zeitung.
Обновлено в 21:15
Происшествия

Три человека погибли при столкновении легковушки и джипа в Дагестане

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Дагестане, сообщил ТАСС представитель пресс-службы МВД по республике.
Обновлено в 21:26
Происшествия

Второе уголовное дело возбуждено после взрыва на заводе в Гатчине

Обновлено в 17:44
Происшествия

Генконсульство подтвердило гибель российской туристки на Гоа

Информацию, появившуюся ранее в СМИ, подтвердили в генконсульстве РФ в Мумбаи в пятницу, 30 ноября.
Обновлено в 15:47
Происшествия

В Китае невиновный мужчина просидел в тюрьме 23 года

Обновлено в 20:53
Происшествия

В Брюсселе проходит акция протеста «жёлтых жилетов»

Обновлено в 15:57
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Приморье

Три человека погибли во время пожара в частном доме в селе Борисовка в Приморье ночью в субботу.
Обновлено в 20:49
Происшествия

Сына Игоря Талькова задержали за вождение в пьяном виде

Игорь Тальков-младший, сын российского музыканта Игоря Талькова, опроверг информацию о том, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 20:01
Происшествия

Следователи завели дело о пытках во «Владимирском централе»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту пыток заключенных тюрьмы «Владимирский централ».
Обновлено в 18:33
Происшествия

Полностью ликвидировано горение в тульском ресторане «Петр Петрович»

Обновлено в 16:09
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