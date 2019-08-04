В российском МЧС проинформировали об эвакуации двух детских лагерей, расположенных в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, это мера является превентивной и связана с экстренными предупреждениями о возникновении смерчей.

На Кубани эвакуированы два детских лагеря

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