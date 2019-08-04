Происшествия
На Кубани эвакуированы два детских лагеряГазета.Ru вчера в 15:50
В российском МЧС проинформировали об эвакуации двух детских лагерей, расположенных в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, это мера является превентивной и связана с экстренными предупреждениями о возникновении смерчей.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Из-за непогоды из детских лагерей Кубани эвакуировали 250 детей и 79 взрослых
Московский Комсомолец02:15
Более 300 человек эвакуировали из детских лагерей на Кубани из-за непогоды
RT на русскомвчера в 14:01
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:12, Ашберн
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Обновлено в 01:30
Происшествия
Число жертв взрыва в Каире увеличилось до 17 человек
Обновлено в 01:43
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Здоровье
Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах
Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено вчера в 19:39
Экономика
Экономические потери от онкологических заболеваний подсчитал Минздрав
Научный сотрудник НМИЦ онкологии и Университета Тампере Антон Барчук рассказал, что экономические потери от онкологических заболеваний относительно сопоставимы во всех странах.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Севастополе утонула чемпионка мира по кикбоксингу
В Севастополе утонули действующая чемпионка мира по кикбоксингу, а также вице-чемпионка.
Обновлено в 03:53
Экономика
Эксперты заявили о возможности технической рецессии в экономике России
«Учитывая текущую экономическую политику (жёсткая налоговая политика и жёсткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — заявили в институте.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Минтранс: Перенос серверов бронирования не увеличит цены на авиабилеты
Минтранс не ожидает роста стоимости авиабилетов после переноса в Россию серверов и баз данных систем бронирования авиабилетов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 02:30
Транспорт
Из-за протестов в аэропорту Гонконга отменили более ста рейсов
Демонстранты заблокировали ряд дорог, нарушили работу метро и аэропорта. В воздушной гавани отменены свыше ста рейсов.
Обновлено вчера в 23:44
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы проводят переговоры с приморчанами, так как у последних есть большой опыт поставки поддержанных авто в Россию, также в регионе временно приостановлена обязанность устанавливать на подержанные иномарки «ЭРУ-ГЛОНАСС».
Обновлено в 02:30
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Силуанов прокомментировал новые санкции США против РФ
Решение США о введении против России дополнительных ограничительных мер оказывают негативное влияние на двусторонние отношения.
Обновлено 03 августа в 12:50
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Транспорт
В Магаданской области из-за дождей закрыт участок дороги в 170 км
Участок автомобильной трассы протяженностью около 170 км закрыт в Магаданской области из-за размыва дороги, вызванного обильными дождями, сообщили ТАСС в понедельник в областном Министерстве транспорта.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Вологодской области загорелся фанерный комбинат
Обновлено в 03:28
Футбол
Аршавин сфотографировался с Зинченко после матча за Суперкубок Англии
Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин встретился в подтрибунном помещении стадиона Уэмбли с полузащитником Манчестер Сити Александром Зинченко, который помог своей команде победить Ливерпуль (2:1) в матче за Суперкубок страны.
Обновлено вчера в 18:50
Футбол
Руни хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Индия отменяет особый конституционный статус Кашмира
Президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене статьи 370 Конституции, наделявшей штат Джамму и Кашмир особым статусом.
Обновлено в 03:50
Футбол
Тил перейдет в «Спартак» за €18 млн из голландского АЗ
Команду Олега Кононова пополнит атакующий полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тил. Сумма сделки оценивается в €18 млн.
Обновлено 03 августа в 10:18
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено вчера в 15:35
Футбол
«Порту» усилился полузащитником сборной Колумбии
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес
В Сети появились первые фото внука Леры Кудрявцевой
В Сети появились первые фото внука Леры Кудрявцевой Ведушая ток-шоу "Секрет на миллион" стала бабушкой прошлой весной.
Обновлено в 03:06
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46