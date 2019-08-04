Происшествия
Из двух детских лагерей на Кубани эвакуировали больше 300 человекРоссийская газета вчера в 14:32
В Славянском районе Краснодарского края в воскресенье спасатели эвакуировали несколько сотен детей и взрослых из двух детских лагерей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, это связано с угрозой подъема воды в акватории Азовского моря.
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В Краснодарском крае из-за непогоды эвакуировали 250 детей из двух лагерей
Кубанские новостивчера в 13:46
Более 300 человек эвакуировали из детских лагерей на Кубани из-за непогоды
RT на русскомвчера в 14:01
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