Происшествия

Из двух детских лагерей на Кубани эвакуировали больше 300 человекРоссийская газета вчера в 14:32

В Славянском районе Краснодарского края в воскресенье спасатели эвакуировали несколько сотен детей и взрослых из двух детских лагерей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, это связано с угрозой подъема воды в акватории Азовского моря.
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